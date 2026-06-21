Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà ở Hà Tĩnh

Xe tải bất ngờ bốc cháy trên đường vành đai phía Nam Hà Tĩnh 18/06/2026 08:43 Đang chở vật liệu xây dựng di chuyển trên tuyến đường vành đai ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Mức phạt tăng, vi phạm giao thông đường sắt vẫn phức tạp 18/06/2026 05:29 Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.

Gần 400 người dân diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Vũng Áng 17/06/2026 10:22 Gần 400 người đã tham gia mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bị "tuýt còi", bến thủy không phép trên sông La vẫn đón phà chở cát 17/06/2026 08:14 Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình cắt kim loại 17/06/2026 04:13 Công việc cắt kim loại bằng máy cắt, hàn cắt hơi hoặc các thiết bị chuyên dụng cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao nếu không tuân thủ quy định về an toàn PCCC.

Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng" 16/06/2026 15:52 Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân lên sức mạnh cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy 16/06/2026 15:23 Không chỉ tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Chi cục Hải quan khu vực XI còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh cộng đồng trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Sơn Kim 1 16/06/2026 11:33 Gần 400 người đã tham gia mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh).

Bắt 3 công nhân trộm tài sản gần 3,7 tỉ đồng của công ty 16/06/2026 10:01 Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Greenwords vì trộm cắp tài sản trị giá 3,7 tỉ đồng

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng ở xã Thạch Khê 16/06/2026 05:24 Vụ cháy rừng tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) nhanh chóng được dập tắt, hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Bắt 8 đối tượng trong đường dây sản xuất vũ khí quy mô lớn 15/06/2026 08:38 Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn do các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang cầm đầu.

Bên trong Trung tâm điều hành giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh 15/06/2026 05:15 Trung tâm điều hành giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được đặt tại nút giao Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên).

Hai tàu va chạm ở vịnh Lan Hạ, một du khách tử vong 14/06/2026 21:27 Sau khi hai tàu du lịch va chạm trên vịnh Lan Hạ, con tàu nhỏ hơn lật úp, 11 người rơi xuống biển, trong đó một người tử vong.

Sớm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng chợ Trổ 13/06/2026 18:02 Tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường cùng việc người dân dừng đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng chợ Trổ (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 13/06/2026 12:31 Phát huy những kết quả đã đạt được, Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn làm "đại bản doanh" lừa đảo 12/06/2026 13:47 Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (phường Bình Dương) để thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo.

CSGT tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đoàn viên thanh niên 11/06/2026 08:16 Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.

Xe container bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh 11/06/2026 04:51 Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hàng hóa trong thùng container không bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

Sạt lở khiến 3 người dân bị vùi lấp, tử vong tại Lai Châu 10/06/2026 19:09 3 người dân trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái (Lai Châu) thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở và vùi lấp dẫn đến tử vong.

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Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup 10/06/2026 05:17 World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thanh thiếu niên Hà Tĩnh 08/06/2026 21:24 Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh 08/06/2026 17:37 Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.