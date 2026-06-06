6 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Sáng 6/6, tại sân bóng đá nhân tạo Green Eco (phường Thành Sen), CLB Bóng đá Báo thường trú Hà Tĩnh và Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.