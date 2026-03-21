Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Dòng điện thoại thông minh cao cấp mới - Galaxy S26 của Samsung được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở San Francisco, bang California, Mỹ ngày 25/2/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Với dòng Galaxy S26 mới, đặc biệt là mẫu Ultra cao cấp nhất, hãng điện tử Hàn Quốc đã hiện thực hóa một công nghệ màn hình chưa từng có tiền lệ: một tấm nền có khả năng tự thu hẹp góc nhìn để ngăn chặn ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Nhưng liệu sự đổi mới mang tính bước ngoặt này có thực sự hoàn hảo?

Khi màn hình tự biết bảo mật

Tại sự kiện Unpacked diễn ra vào ngày 25/2 vừa qua, Samsung đã chính thức trình làng dòng Galaxy S26 mới. Vượt lên trên các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), những nâng cấp về cấu hình hay camera, có một tính năng thực sự chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu: Privacy Display (Màn hình Riêng tư).

Samsung đã dành 5 năm để phát triển công nghệ này và hiện nó là tính năng độc quyền cho phiên bản S26 Ultra. Về cơ bản, màn hình của S26 Ultra có hai loại điểm ảnh: điểm ảnh tiêu chuẩn và một loại điểm ảnh mới, được thiết kế với một "ma trận đen" để chỉ phát ánh sáng thành một chùm hẹp hướng trực tiếp về phía trước. Khi tính năng này được kích hoạt, người đứng bên cạnh hoặc hơi sau lưng người dùng sẽ chỉ thấy một màn hình tối đen. Trong khi đó, góc nhìn trực diện của người dùng vẫn hoàn toàn rõ ràng.

Samsung tự hào tuyên bố đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm, không phải là một tấm dán màn hình hay phần mềm làm mờ thông thường. Điểm “ăn tiền” nhất của Privacy Display chính là khả năng tùy biến. Người dùng có thể thiết lập tính năng này cho từng ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như chỉ bật khi mở ứng dụng ngân hàng, hoặc thiết lập để chỉ ẩn đi các thông báo bật lên (pop-up) cho tin nhắn. Tính năng này cũng có thể tự động kích hoạt dựa trên vị trí, như khi đến quán cà phê, và hoạt động trơn tru ở cả chế độ dọc và ngang.

Những đánh đổi về phần cứng

Tuy nhiên, thực tế không hề màu hồng với Privacy Display.

Mặc dù ý tưởng rất đột phá, những báo cáo ban đầu từ người dùng, bao gồm cả những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng xã hội đã chỉ ra những vấn đề về phần cứng liên quan đến công nghệ này.

Đầu tiên là sự sụt giảm chất lượng hiển thị khi tính năng được bật. YouTuber công nghệ Mrwhosetheboss và nhiều người dùng chỉ ra rằng khi kích hoạt chế độ Privacy Display ở mức tối đa, màn hình thực chất sẽ tắt đi một nửa số điểm ảnh. Hậu quả là độ phân giải, độ sắc nét và độ tương phản "tuột dốc không phanh", khiến màu sắc trở nên nhợt nhạt và chữ kém sắc nét hơn hẳn. Thêm vào đó, một số đánh giá cho thấy góc độ làm tối trên màn hình vẫn chưa đủ rộng, khiến những người xung quanh vẫn có thể lờ mờ thấy được nội dung.

Vấn đề lớn nhất lại nằm ở phần cứng của chiếc S26 Ultra. Trên diễn đàn Reddit, người dùng chia sẻ rằng ngay cả khi tắt Privacy Display, góc nhìn của S26 Ultra bị đánh giá là kém hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm S25 Ultra. Lớp chắn sáng vật lý của các điểm ảnh gây ra hiện tượng sai lệch màu sắc, đặc biệt là màu trắng, ngay cả khi chỉ nghiêng máy một chút. Điều này dẫn đến một tình huống trớ trêu: nếu người dùng muốn chia sẻ một bức ảnh hay video cho người ngồi cạnh, màn hình sẽ trông rất tối đối với họ.

Ngoài ra, S25 Ultra từng được ca ngợi vì lớp phủ chống chói xuất sắc. Nhưng trên S26 Ultra, tính năng này dường như đã bị "cải lùi" khi nhiều người dùng nhận thấy mức độ phản chiếu màn hình nghiêm trọng hơn. Đáng chú ý, cấu trúc điểm ảnh mới khiến một số người dùng cảm thấy mỏi mắt sau một thời gian ngắn đọc văn bản do hiện tượng "lung linh màu sắc" hoặc hình ảnh giảm độ sắc nét.

Về mặt hiệu năng, dù Samsung cho hay việc tắt một nửa điểm ảnh có thể tiết kiệm pin, nhưng màn hình tối đi có thể khiến người dùng phải tăng độ sáng lên mức cao hơn và gián tiếp làm hao pin trên thực tế. Hơn nữa, việc quản lý hai loại điểm ảnh khác nhau cũng được cho là có thể gây áp lực lên bộ vi xử lý về dài hạn. Một số trang đánh giá công nghệ cho rằng cần chờ thêm thời gian để thực sự xác định được mức độ tiêu hao pin của tính năng này.

Bước tiến mới dù chưa hoàn hảo

Ngoài Privacy Display, S26 Ultra vẫn là một chiếc smartphone cao cấp ở nhiều khía cạnh khác. Đây là chiếc điện thoại dòng cao cấp mỏng nhất của Samsung (chỉ dày 7,9mm) với vỏ sử dụng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp Armor Aluminum của hãng thay vì titan như trên S25 Ultra. Hệ thống camera được nâng cấp với ống kính góc siêu rộng thu sáng tốt hơn 47% thế hệ máy S25, camera trước có độ phân giải tới 50MP và bộ mã hóa video chuyên nghiệp cho phép quay video chất lượng 8K với tốc độ khung hình tiêu chuẩn 30fps và tính năng tự động lấy khung hình bằng AI.

Về mặt hiệu năng, con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đánh dấu thế hệ thứ hai của mối quan hệ hợp tác kỹ thuật sâu sắc hơn giữa Samsung và Qualcomm. Tốc độ sạc có dây giữ nguyên ở mức 60W, cho phép thiết bị sạc từ 0 đến 75% chỉ trong 30 phút.

Các tính năng Galaxy AI cũng được sắp xếp lại một cách bài bản hơn. Tính năng NowWatch được tích hợp trực tiếp vào bàn phím Samsung có khả năng đọc ngữ cảnh cuộc trò chuyện và đề xuất các hành động liên quan. Circle to Search (khoanh vùng tìm kiếm trên màn hình) giờ đây có thể xử lý nhiều đối tượng cùng lúc. Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đáng chú ý, giờ đây người dùng S26 Ultra có thể lựa chọn Perplexity như một trợ lý AI mặc định bên cạnh Bixby và Gemini.

Nhìn chung, nếu người dùng thực sự coi trọng quyền riêng tư ở nơi công cộng, chiếc S26 Ultra của Samsung là thiết bị duy nhất trên thị trường làm được điều này ở cấp độ phần cứng. Tuy nhiên, họ sẽ phải trả mức giá không hề rẻ (khởi điểm 1.299,99 USD cho phiên bản RAM 12GB bộ nhớ trong 256GB) và chất lượng hiển thị tổng thể bị suy giảm.

Nhưng dù có những khiếm khuyết, giới công nghệ vẫn ghi nhận sự dũng cảm của Samsung. Sau nhiều năm ở trong vùng an toàn với những bản nâng cấp nhàm chán, hãng smartphone Hàn Quốc cuối cùng đã dám thử nghiệm những công nghệ mới. Đây là thế hệ đầu tiên của Privacy Display và chắc chắn nó sẽ còn được hoàn thiện hơn trong tương lai.