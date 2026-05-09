Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các thành viên trong đoàn công tác. Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Trong không gian đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004 (Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1), Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thông tin tới các thành viên trong đoàn công tác các nội dung liên quan Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn, quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, các chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu nhấn mạnh: Việc nâng cao nhận thức cho ngư dân không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để sớm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với hải sản Việt Nam mà còn là yếu tố then chốt để phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.

Thành viên đoàn công tác Hà Tĩnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị lắng nghe các nội dung tuyên truyền.

Trên cơ sở các nội dung được thông tin, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý đội tàu, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng và kiểm soát thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Buổi tuyên truyền đã góp phần giúp các thành viên trong đoàn công tác nắm vững diễn biến tình hình trên các vùng biển, đảo và những quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển để kiểm soát chặt chẽ tàu cá tại cảng và trên biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của EC trong thời gian sớm nhất.