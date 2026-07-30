Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Các dự án năng lượng mới tạo xung lực phát triển ngành Công nghiệp Hà Tĩnh

Thu Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các dự án năng lượng mới không chỉ bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia mà còn mở ra dư địa phát triển cho ngành công nghiệp, tạo đà để Hà Tĩnh trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam về đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng vào ngày 28/7/2026.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam về đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng vào ngày 28/7/2026.

Ngày 28/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Dự án do Công ty CP Năng lượng xanh Hương Sơn làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 500 tỷ đồng, sử dụng gần 10 ha đất tại xã Sơn Kim 1.

img-9505.jpg
Ban Quản lý KKT tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Nguồn ảnh: Ban Quản lý KKT tỉnh.

Nhà máy được thiết kế với công suất 14 MW, dự kiến phát lên lưới quốc gia khoảng 45 triệu kWh/năm. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đang phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công dự án.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Đây là dự án năng lượng được triển khai trong KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng, tăng cường nguồn cung điện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Trước đó, ngày 9/6/2026, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn với tổng vốn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500 MW. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và B.Grimm Power Public Company Limited làm chủ đầu tư.

309.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư về giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III vào ngày 18/7/2026.

Theo ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện công suất lớn cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Dự án cũng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển và các ngành kinh tế phụ trợ tại KKT Vũng Áng. Tập đoàn sẽ bố trí đủ nguồn lực đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn Hà Tĩnh theo định hướng; chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tăng cường phối hợp với tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hiện liên danh nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát phương án đấu nối, hệ thống cấp - thoát nước làm mát, giải phóng mặt bằng và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ đi vào vận hành trong tháng 6/2030, tổ máy số 2 hoàn thành vào cuối năm 2030.

bqbht_br_300.jpg
bqbht_br_08.jpg
bqbht_br_778-7-3578.jpg
bqbht_br_400-5.jpg
Năm 2026 sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của Hà Tĩnh dự kiến trên 18 tỷ kWh.

Ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) thông tin: "Với các loại hình nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời đang vận hành, năm 2026, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của Hà Tĩnh dự kiến trên 18 tỷ kWh. Từ các dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng. Khi các dự án đi vào vận hành, Hà Tĩnh sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực cung ứng điện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, gia tăng sức hút đầu tư và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Xa hơn, đây sẽ là nền tảng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng".

dji-0693.jpg
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hà Tĩnh được quy hoạch 41 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 8.350 MW. Từng bước hiện thực hóa quy hoạch này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đang phối hợp tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng. Theo đề án, đến năm 2035 sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm: Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng phân phối khí, trung tâm dữ liệu AI, nhà máy khí công nghiệp và nhiều dự án dịch vụ kỹ thuật khác với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Ở giai đoạn tiếp theo, trung tâm sẽ mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như: hydrogen xanh, amoniac xanh, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, điện gió ngoài khơi cùng nhiều ngành công nghiệp năng lượng thế hệ mới. Quy mô vốn đầu tư dự kiến khoảng 8,1 tỷ USD và có thể lên tới 21 tỷ USD nếu triển khai các dự án điện gió ngoài khơi.

Việc xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng phù hợp với các quy hoạch phát triển quốc gia, quy hoạch vùng, Quy hoạch điện VIII cũng như Quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở để đưa Hà Tĩnh thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030.

Tin liên quan

Tags:

#Sở Công thương Hà Tĩnh #Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh #chấp thuận chủ trương đầu tư dự án năng lượng #dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 #Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III #KKT Vũng Áng #KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo #cung ứng điện #ngành năng lượng #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!