Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-8684721-1-1060.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ: Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với các vấn đề được xem xét, quyết định.

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và Quý 1 năm 2026.

Đồng thời, ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bố trí nguồn lực tương xứng để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội; khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, theo đúng Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để hoàn thiện, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị về Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo phân công; chủ động, khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc giải quyết, trả lời khối lượng lớn các kiến nghị của cử tri.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được đề cập trong Báo cáo kết quả giám sát; khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình xử lý, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, hiệu quả của hệ thống pháp luật; khẩn trương thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo kết quả giám sát.

Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025 theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 của Quốc hội chưa sử dụng hết, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-post1109410.vnp

Tin liên quan

Tags:

#tăng giá xăng dầu #giá xăng dầu #Điều hành giá xăng dầu #nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác PCCC&CNCH

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác PCCC&CNCH

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác PCCC&CNCH; quán triệt tốt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!