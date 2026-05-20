Video: Ca sĩ Long Nhật bị bắt, thừa nhận sử dụng ma túy đá

Đêm 19, rạng sáng ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn.

Cơ quan công an cho biết, chuyên án được xác lập sau quá trình mở rộng điều tra các vụ án ma túy phát hiện trong quý I/2026. Lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Hơn 70 đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ

Kết quả bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can; đồng thời xử lý hành chính 3 đối tượng liên quan. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, việc xử lý các đối tượng được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật)...

...và Sơn Ngọc Minh bị bắt

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật, SN 1967) và Sơn Ngọc Minh (SN 1990).

Theo cơ quan điều tra, cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Video: Công an TPHCM bắt giữ ca sĩ Long Nhật liên quan ma túy