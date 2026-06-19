Công an Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới chuyển nhượng “sở hữu kỳ nghỉ”.

Công an làm việc với các nghi phạm.

Công an TP Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Thế nhưng trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn thành phố; vụ án buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn.