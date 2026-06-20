Dễ dàng đánh bại Australia, Mỹ giành vé vào vòng 1/16

Mỹ có chiến thắng dễ dàng trước Australia.

HLV Mauricio Pochettino không có sự phục vụ của ngôi sao Christian Pulisic, buộc Ricardo Pepi đá thay. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến thế trận của đội chủ nhà. Mỹ nhanh chóng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép, dù Australia là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau sai lầm của hàng thủ đối phương.

Sức ép của Mỹ sớm được cụ thể hóa ở phút 10. Balogun bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, khiến Burgess trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Australia buộc phải đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định với lợi thế không chiến của Souttar. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ uống nước, Mỹ nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và tiếp tục làm chủ thế trận.

Ngay trước giờ nghỉ, đội bóng của Pochettino nhân đôi cách biệt. Từ cú sút của Dest, Freeman có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi tung lưới Australia. Dest sau đó còn có thêm một cơ hội nhưng không thắng được thủ môn Beach.

Mỹ theo chân Mexico giành vé vào vòng 1/16.

Bước sang hiệp hai, HLV Popovic thực hiện ba sự thay đổi người với hy vọng tạo khác biệt. Tuy nhiên, Mỹ mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn khi Balogun bỏ lỡ pha đối mặt sau tình huống Circati lùi về giải nguy.

Australia cũng có lý do để tiếc nuối khi cho rằng Adams đã giẫm lên chân Metcalfe trong vòng cấm, nhưng trọng tài không xem lại VAR. Những phút cuối, Irankunda giúp hàng công Australia khởi sắc hơn và Souttar có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 85, song lại đệm bóng không thành công ở cự ly gần.

Giữ vững chiến thắng 2-0 đến hết trận, Mỹ chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy họ sẽ là ứng viên đáng gờm trong hành trình chinh phục chức vô địch trên sân nhà.