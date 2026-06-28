Ronaldo "tịt ngòi", Bồ Đào Nha vào vòng 32 đội gặp Croatia

Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó sẽ gặp Croatia tại vòng loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026.
Dù tạo ra thế trận hấp dẫn với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, cả hai đội đều không thể tìm được bàn thắng quyết định. Kết quả này giúp Colombia duy trì vị trí số một bảng K, trong khi "Selecao" chấp nhận bước vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng.
Colombia bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau hai chiến thắng liên tiếp và nhanh chóng cho thấy sức mạnh của mình. Đại diện Nam Mỹ liên tục gây sức ép lên hàng thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt là tiền đạo Jhon Cordoba. Chân sút này suýt mở tỷ số bằng một pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành, trước khi buộc thủ môn Diogo Costa phải có pha cứu thua xuất sắc trong tình huống dứt điểm ở góc hẹp.
Không lâu sau đó, Jhon Arias tiếp tục khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo với cú sút tưởng như đã vượt qua thủ môn Costa, nhưng Ruben Neves kịp thời xuất hiện để phá bóng ngay trên vạch vôi.
Sau khoảng thời gian đầu bị áp đảo, Bồ Đào Nha dần lấy lại thế trận. Cristiano Ronaldo có cơ hội từ một cú sút phạt tầm xa nhưng không thể đánh bại thủ thành Camilo Vargas. Người gác đền của Colombia sau đó trở thành nhân vật nổi bật nhất hiệp một khi phản xạ xuất thần để cản phá cú sút cận thành của Bruno Fernandes. Joao Felix cũng có cơ hội nhưng bóng đi thiếu chính xác.
Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao. Felix đánh đầu vọt xà trong gang tấc, trong khi Jefferson Lerma cũng bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm không đủ hiểm hóc. Colombia càng chơi càng tự tin và liên tục tạo sức ép. Diogo Costa nhiều lần phải trổ tài, đặc biệt trước cú sút đổi hướng nguy hiểm của Arias.
Những phút cuối chứng kiến Colombia dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng. Davinson Sánchez từng đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha ở thời gian bù giờ, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
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