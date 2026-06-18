Ronaldo bất lực, Bồ Đào Nha gây thất vọng trước CHDC Congo

Được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 6 phút, Pedro Neto thực hiện đường chuyền bổng chuẩn xác để Joao Neves băng vào đánh đầu cận thành tung lưới CHDC Congo, mở tỉ số cho đại diện châu Âu.

Joao Neves (15) mở tỉ số sớm cho Bồ Đào Nha

Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. Có thời điểm, tỉ lệ kiểm soát bóng của họ vượt quá 80%. Tuy nhiên, sự áp đảo đó không được chuyển hóa thành thêm bàn thắng khi hàng công Bồ Đào Nha thi đấu thiếu sắc bén, kém ý tưởng trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đại diện châu Phi.

Trong khi Bồ Đào Nha phung phí cơ hội, CHDC Congo ngày càng tự tin hơn với những pha phản công tốc độ. Yoane Wissa từng khiến khán giả đội bóng áo đỏ thót tim bằng cú dứt điểm chệch cột dọc ở phút 11 trước khi mang về bàn gỡ hòa đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp một. Từ quả tạt của Arthur Masuaku, tiền đạo đang chơi bóng tại Premier League trong màu áo Newcastle băng vào dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Yoane Wissa bật cao nhất, đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha tiếp tục dồn ép nhưng vẫn bế tắc. Francisco Conceicao được tung vào sân nhằm tăng tính đột biến cho mặt trận tấn công, thậm chí Joao Cancelo đã một lần đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 55.

Tuy nhiên, niềm vui của "Selecao châu Âu" nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định tình huống việt vị.

Không những không ghi thêm bàn, Bồ Đào Nha còn suýt phải trả giá. Phút 57, Cedric Bakambu xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc cầu môn Bồ Đào Nha. Đến phút 63, Steve Kapuadi tiếp tục khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo với pha đánh đầu đi chệch cột trong gang tấc.

Vitinha có trận đấu nhạt nhòa

Tâm điểm của sự thất vọng là Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi gần như mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu. Cơ hội đáng kể nhất của anh đến ở phút 69 nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Ronaldo tiếp tục bị hậu vệ đối phương chặn đứng khi đối mặt khung thành.

Ronaldo gây thất vọng não nề

Những phút cuối, Bruno Fernandes có cơ hội vàng để mang về chiến thắng nhưng cú sút ở phút 90+1 lại đi sát cột dọc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một trận hòa đầy thất vọng của Bồ Đào Nha, trong khi CHDC Congo xứng đáng hài lòng với một điểm giành được trước ứng viên hàng đầu của bảng đấu.