Gần 2.900 căn nhà bị hư hỏng, 102 cột điện bị gãy đổ do dông lốc và mưa đá

Từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương; 2.875 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 102 cột điện bị gãy, đổ; 100m kè hư hỏng, sạt lở; thiệt hại lớn về lúa, hoa màu…

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trưa 4/5 cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh), từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương; 2.875 nhà hư hỏng, tốc mái; 102 cột điện gãy, đổ; thiệt hại lớn về lúa, hoa màu…

Mưa đá xuất hiện tại xã Sơn Tiến. Ảnh Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cung cấp.

Dẫn số liệu từ các địa phương, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay về người, tính đến thời điểm 11 giờ 30 ngày 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên có 5 người, tỉnh Tuyên Quang có 7 người.

Về nhà, có 2.875 nhà bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Điện Biên có 53 nhà; Thái Nguyên 1.382 nhà; Cao Bằng 5 nhà; Lào Cai 116 nhà; Phú Thọ 376 nhà; Tuyên Quang 159 nhà; Nghệ An 750 nhà; Hà Tĩnh 48 nhà).

Đối với nông nghiệp, có 11.778 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, tại tỉnh Điện Biên có 771ha; Lào Cai 116ha; Thái Nguyên 764ha; Tuyên Quang 342ha; Hà Nội 307ha; Nghệ An 3.651ha; Hà Tĩnh gần 5.900ha.

Hà Tĩnh có gần 5.900ha lúa bị đổ ngã do giông lốc.

Về giáo dục, văn hóa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến trưa nay, có 16 trường học bị tốc mái (trong đó Thái Nguyên 14 trường; Tuyên Quang 2 trường); có 6 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 4 điểm; Phú Thọ 1 điểm; Nghệ An 1 điểm).

Mưa đá, dông, lốc, sét cũng khiến 102 cột điện bị gãy, đổ (Cao Bằng 2 cột điện; Thái Nguyên 63 cột điện; Tuyên Quang 7 cột điện; Nghệ An 27 cột điện; Hà Tĩnh 3 cột điện); 100m kè bị hư hỏng, sạt lở (Phú Thọ 50m; Nghệ An 50m).

Ngoài ra, 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam (tại tỉnh Nghệ An) đã bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể đựng mật.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại.

Về nguyên nhân dông lốc, mưa đá trong những ngày qua, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Văn Hưởng, cho biết các hiện tượng trên xuất phát từ vùng hội tụ gió trên độ cao 5.000 m di chuyển từ vùng thượng Lào sang. Diễn biến mưa dông, lốc và mưa đá di chuyển từ Tây sang Đông, thay vì từ Bắc xuống Nam như thường thấy.

Theo chuyên gia Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông, kèm theo sấm sét mạnh và cục bộ có mưa đá trong những ngày qua là dạng thời tiết khá điển hình trong giai đoạn giao mùa ở Bắc Bộ, khi khí quyển tồn tại đồng thời nhiều yếu tố thuận lợi cho đối lưu phát triển mạnh.

Theo Tiến sỹ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu khí tượng, khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển), đây là hiện tượng nguy hiểm, nhưng không hoàn toàn bất ngờ, bởi đã nằm trong xu thế thời tiết được cơ quan dự báo nhận định và cảnh báo.

Trong thời gian tới, theo ông Kiên, miền Bắc vẫn cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (như dông lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ), do đây vẫn là giai đoạn thời tiết chuyển mùa, còn nhiều biến động.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc, cũng lưu ý trong tháng 5/2026, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh) có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước; trong đó tập trung nhiều hơn ở các khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn./.

