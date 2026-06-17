Gần 400 người dân diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Gần 400 người đã tham gia mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Sáng 17/6, Chi cục Hải quan khu vực XI phối hợp với UBND phường Vũng Áng tổ chức lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.
Tại buổi lễ, Chi cục Hải quan khu vực XI đã phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân trên địa bàn. Nội dung các tờ rơi đều lan tỏa thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Ngay sau lễ mít tinh, gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân phường Vũng Áng đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính thuộc địa bàn.
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