Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Gần 400 người dân diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Vũng Áng

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Gần 400 người đã tham gia mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

bqbht_br_8442.jpg
Đại biểu tham dự lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại phường Vũng Áng.

Sáng 17/6, Chi cục Hải quan khu vực XI phối hợp với UBND phường Vũng Áng tổ chức lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

bqbht_br_8421.jpg
bqbht_br_8428.jpg
Tại buổi lễ, Chi cục Hải quan khu vực XI đã phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân trên địa bàn. Nội dung các tờ rơi đều lan tỏa thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.
bqbht_br_8454.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI Nguyễn Đình Long nhấn mạnh: "Để thực hiện hiệu quả mục tiêu “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, ngành hải quan đề nghị mỗi cán bộ, công chức, ĐVTN, doanh nghiệp và người dân tiếp tục nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; không tiếp tay, không bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy".
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_8492.jpg
Ngay sau lễ mít tinh, gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân phường Vũng Áng đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính thuộc địa bàn.
bqbht_br_8480.jpg
bqbht_br_8487.jpg
bqbht_br_8495.jpg
Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nhằm xây dựng địa bàn an toàn, không có ma túy.

Tin liên quan

Tags:

#diễu hành phòng chống ma túy #cuộc chiến phòng chống ma túy #Phòng chống tội phạm ma túy #BĐBP Hà Tĩnh phòng chống ma túy #Chi cục Hải quan khu vực XI

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!