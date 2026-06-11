Hóa giải thành công "bài toán" Rào Àn để đón khách trở lại trước 1/7

Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý được kỳ vọng sẽ mở đường cho du lịch Rào Àn phát triển bài bản, bền vững.

Ngày 2/6, Sở NN&MT Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 4150/SNNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 thực hiện các quy định về đất đai, tài nguyên nước liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực suối Rào Àn. Theo đó, địa phương cần rà soát nguồn gốc đất của các hộ kinh doanh, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, cho thuê đất phù hợp; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong quá trình khai thác.

Sau khi được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, UBND xã Sơn Kim 1 đã tiến hành rà soát nguồn gốc đất, trích đo các thửa đất dọc khu vực suối Rào Àn với tổng diện tích 82.086 m² để đưa vào quản lý và xây dựng phương án cho thuê theo quy định (thuê đất ngắn hạn dưới 5 năm). Đồng thời, địa phương đang hoàn thiện phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất kèm danh mục các khu đất, thửa đất dự kiến cho thuê phục vụ hoạt động du lịch.

Xã Sơn Kim 1 đã rà soát, trích đo 82.086 m² đất dọc khu vực suối Rào Àn để xây dựng phương án quản lý, cho thuê theo quy định.

Theo kế hoạch, sau khi phương án được phê duyệt, địa phương sẽ xác định giá khởi điểm cho thuê đất, công khai danh mục các khu đất cho thuê, tổ chức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực địa và đăng ký thuê đất. Trên cơ sở đó, xã sẽ lựa chọn đối tượng thuê, ký hợp đồng, bàn giao đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Đối với các trường hợp có nhu cầu xây dựng công trình tạm hoặc cải tạo công trình trên đất thuê, người thuê phải thực hiện ký quỹ, cam kết tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng khi chấm dứt hợp đồng thuê đất. Việc triển khai các bước này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực suối Rào Àn, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và khai thác tiềm năng du lịch của địa phương.

Người dân thống nhất cao với phương án quản lý, khai thác du lịch bền vững tại khu vực suối Rào Àn.

“Hiện nay, địa phương đang khẩn trương triển khai các phần việc theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chúng tôi đã tổ chức làm việc với các hộ dân đang kinh doanh dọc suối Rào Àn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương và lộ trình thực hiện, dự kiến trong tháng 6 sẽ hoàn thành thủ tục cơ bản. Các hộ dân đều đồng thuận cao, sẵn sàng phối hợp với địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục cần thiết, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững”, ông Phan Khương Duy - Phó Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Sơn Kim 1) cho biết.

Thời điểm này, cùng với việc địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, các hộ kinh doanh tại khu vực suối Rào Àn cũng đang tích cực phối hợp thực hiện các yêu cầu liên quan. Theo lộ trình, sau khi hoàn tất các thủ tục thuê đất, các hộ dân sẽ đăng ký giấy phép kinh doanh, từng bước đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều kiện hoạt động cần thiết khác.

Ông Nguyễn Đình Thời (áo đen) mong muốn địa phương tạo được môi trường kinh doanh ổn định, lâu dài, có đầy đủ pháp lý để yên tâm đầu tư.

"Trước đây, hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính tự phát nên chúng tôi chỉ nghĩ đến việc phục vụ khách trong mùa hè, chưa có điều kiện để đầu tư bài bản. Bây giờ địa phương có hướng quản lý cụ thể thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình và sẵn sàng chấp hành các quy định. Có như vậy mới tạo được môi trường kinh doanh ổn định, lâu dài, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân vừa tạo hình ảnh tốt cho du lịch Rào Àn”, ông Nguyễn Đình Thời - chủ điểm kinh doanh dọc suối Rào Àn chia sẻ.

Không chỉ đồng thuận với chủ trương của địa phương, nhiều hộ kinh doanh còn kỳ vọng việc từng bước hoàn thiện các điều kiện hoạt động sẽ mở ra cơ hội phát triển bền vững hơn cho điểm du lịch này trong tương lai.

Việc cho thuê đất ngắn hạn được kỳ vọng sẽ mở lối cho hoạt động du lịch tại Rào Àn phát triển theo đúng quy định.

"Gia đình tôi kinh doanh tại Rào Àn từ năm 2018. Do lượng khách ngày càng tăng, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở rộng cơ sở vật chất phục vụ du khách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu hoạt động tại đây chưa tuân thủ các thủ tục pháp lý nên rất đồng tình với chủ trương của địa phương. Khi thủ tục được hoàn thiện, các hộ dân sẽ yên tâm đầu tư bài bản hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch lâu dài, bền vững”, ông Ngô Đức Thế – chủ một điểm kinh doanh dọc suối Rào Àn chia sẻ.

Theo phương án đang được địa phương triển khai, khu vực suối Rào Àn sẽ có 7 điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý theo quy hoạch, gồm 2 điểm phía ngoài và 5 điểm phía trong khu vực suối. Việc từng bước thực hiện cơ chế cho thuê đất ngắn hạn được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng du lịch, thương mại của Rào Àn; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, đảm bảo phát triển đúng định hướng.