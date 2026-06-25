Kết quả Bosnia 3-1 Qatar: Thêm một đội châu Á bị loại

Trước trận đấu mang tính sống còn, cả Bosnia lẫn Qatar đều chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận và buộc phải giành chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Đội bóng của HLV Sergej Barbarez nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Phút 29, Bosnia mở tỷ số bằng một khoảnh khắc thiên tài của Kerim Alajbegovic. Tiền vệ trẻ này đi bóng vượt qua hàng loạt cầu thủ Qatar trước khi tung cú sút hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Chỉ 5 phút sau, Bosnia nhân đôi cách biệt. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, hậu vệ Albrake bên phía Qatar vô tình phản lưới nhà, khiến đại diện Tây Á rơi vào thế vô cùng khó khăn.

Dù vậy, Qatar chưa từ bỏ. Phút 42, đội trưởng Hassan Al Haydos tận dụng cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng được dẫn dắt bởi Julen Lopetegui trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Qatar đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ Bosnia thi đấu tập trung. Khi đại diện châu Á còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Bosnia tung đòn kết liễu ở phút 81. Ermin Mahmic băng xuống dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng vùng Balkan.

Trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với Edin Dzeko khi tiền đạo kỳ cựu đeo băng đội trưởng có lần thứ 150 khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù không ghi bàn, chân sút 40 tuổi vẫn đóng vai trò thủ lĩnh, góp công lớn giúp Bosnia giành chiến thắng quan trọng nhất từ đầu giải.

Với 4 điểm sau vòng bảng, Bosnia tiếp tục chờ kết quả các bảng đấu khác để xác định tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Qatar khép lại hành trình World Cup 2026 với chỉ 1 điểm và chính thức nói lời chia tay giải đấu.