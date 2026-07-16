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Thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh: Nhiều ôtô chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.

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Sáng 16/7, có mặt tại trạm thu phí ở nút giao tại xã Toàn Lưu thuộc đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, một trong 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, PV ghi nhận công tác tổ chức vận hành thu phí không dừng (ETC) được triển khai đồng bộ, việc thanh toán tiền qua hệ thống tự động diễn ra nhanh chóng, phương tiện lưu thông ổn định.
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Việc thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được triển khai từ 20h ngày 15/7. Với các phương tiện đã dán thẻ ETC, tài khoản có đủ tiền, chỉ cần di chuyển tới khu vực thu phí, hệ thống tự động nhận diện, thu tiền và mở rào chắn barie.
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Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp không thể lưu thông qua trạm thu phí.
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Nguyên nhân do nhiều tài xế chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền. Với phương tiện không đủ điều kiện thanh toán, gác chắn barie không mở, xe không thể lưu thông qua.
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Với những trường hợp này, Công ty thu phí tự động VETC phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tạm thời cho xe lưu thông qua và dừng ở làn khẩn cấp, tránh tình trạng ùn tắc. Đồng thời, cắt cử nhân viên hỗ trợ lái xe cài đặt ETC hoặc nộp tiền vào tài khoản để thanh toán phí cao tốc.
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Tương tự, trong sáng 16/7, tại trạm thu phí đặt ở nút giao Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên), thuộc đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng cũng ghi nhận khá nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền.
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Bên cạnh đó, một số thẻ thu phí tự động bị lỗi, phương tiện đã đổi biển số nhưng chưa cập nhật thông tin.
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Phương tiện được tạm thời cho lưu thông qua trạm thu phí, sau đó, tài xế sẽ được hỗ trợ cài ETC hoặc nộp tiền vào tài khoản, thanh toán phí cao tốc.
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Với những trường hợp chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền, tài xế mất thêm thời gian để xử lý.
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Theo thống kê của đơn vị phụ trách thu phí cao tốc, tính từ 20h ngày 15/7 tới gần 9h ngày 16/7, đã có 2.061 lượt phương tiện đi vào, 1.694 lượt phương tiện đi ra cao tốc qua Hà Tĩnh, tổng số tiền thu được là hơn 206 triệu đồng.
Video: Nhiều trường hợp không thể lưu thông qua trạm thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh do chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền.

Từ 20h ngày 15/7, 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 chính thức bắt đầu thu phí.

Đợt thu phí áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) khuyến cáo để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối thu phí điện tử không dừng (ETC), bảo đảm tài khoản giao thông luôn có đủ số dư để thanh toán khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, thực hiện đúng các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

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