Thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh: Nhiều ôtô chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững 10/07/2026 09:00 GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh 10/07/2026 05:15 Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.

Đề xuất điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc 09/07/2026 14:40 Đối với tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Cha Lo (Quảng Trị), Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh điểm đầu từ quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh.

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới 09/07/2026 08:00 Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.

"Hạt nhân" nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng hơn 32%? 08/07/2026 14:50 Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp 08/07/2026 08:00 Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.

Phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án trọng điểm 07/07/2026 14:47 Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển 07/07/2026 08:00 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.

6 tháng, Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội 06/07/2026 08:30 6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào 05/07/2026 05:02 Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.

Môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Tĩnh gia tăng doanh nghiệp thành lập mới 04/07/2026 13:43 6 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đề xuất bổ sung các dự án về nguồn, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh 03/07/2026 18:14 Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh về bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, Bộ Công Thương cơ bản đồng ý và sẽ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong thời gian tới.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây 3.700 căn nhà ở xã hội 03/07/2026 13:00 Đến thời điểm này, mục tiêu hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước được hiện thực hóa khi các dự án đã đồng loạt khởi công và bám sát tiến độ đề ra.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025 03/07/2026 10:59 Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê 03/07/2026 06:25 Đây là bước đi cần thiết nhằm tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Đề xuất bố trí gần 169.000 tỷ đồng đầu tư 5 tuyến cao tốc kết nối Đông-Tây 02/07/2026 13:50 Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư 5 tuyến cao tốc kết nối Đông - Tây nhằm tăng cường kết nối khu vực miền núi với vùng biển; trong đó, có 2 dự án đi qua địa bàn Hà Tĩnh.

Diện mạo siêu đô thị TP Hồ Chí Minh tròn 50 năm mang tên Bác 02/07/2026 08:36 Sau 50 năm kể từ khi thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác, TP. Hồ Chí Minh vươn mình thành đại đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

21 công trình, dự án tạo động lực phát triển, đổi thay diện mạo Can Lộc 01/07/2026 07:59 Những tuyến đường được mở rộng, những ngôi trường khang trang hay các công trình hạ tầng thiết yếu dần hoàn thiện... đang góp phần làm thay đổi diện mạo xã Can Lộc.

Đánh giá hệ thống thu phí không dừng, giao thông thông minh trên cao tốc qua Hà Tĩnh 30/06/2026 11:35 Tới nay, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, đáp ứng kế hoạch đề ra.

Dự án giao thông gần 700 tỷ đồng kết nối cao tốc với đường ven biển Hà Tĩnh 29/06/2026 05:05 Tuyến đường 8,43 km với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sẽ hình thành trục giao thông ngang mang tính chiến lược, kết nối các địa phương ven biển của Hà Tĩnh với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Hà Tĩnh tăng tốc “hút vốn”, 6 tháng đón 32 dự án mới 28/06/2026 11:32 6 tháng năm 2026, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án trong nước và FDI, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư địa phương.

Chấp thuận quy hoạch dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng 27/06/2026 08:00 Dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 121 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư.

Đầu tư 1.440 tỷ đồng hoàn thành tuyến giao thông bị ngắt quãng ở Hà Tĩnh 27/06/2026 05:15 Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh 553, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các trung tâm đô thị của Hà Tĩnh với các xã thuộc khu vực phía tây.

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với công nghệ hàng đầu thế giới 26/06/2026 18:00 VinMetal vừa chính thức ký kết hợp đồng với Primetals Technologies để cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh, đồng thời hoàn tất lựa chọn công nghệ lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn.

Phụ tải điện lập đỉnh mới, ngành chuyên môn Hà Tĩnh canh từng “điểm nóng” 26/06/2026 11:21 Phụ tải điện của Hà Tĩnh liên tiếp xác lập kỷ lục mới, tạo áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Trước sức ép đó, ngành điện đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, theo dõi sát từng "điểm nóng" trên lưới, đảm bảo dòng điện vận hành an toàn, ổn định.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hà Tĩnh đồng hành để dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III triển khai theo kế hoạch 25/06/2026 12:21 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục để xây dựng dự án.

Phụ tải điện lập đỉnh, các nhà máy nỗ lực giữ nguồn cung 24/06/2026 15:30 Trước áp lực bảo đảm nguồn cung do nhu cầu tăng cao, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời ở Hà Tĩnh đang linh hoạt vận hành, khai thác tối đa công suất.