Khi cử nhân đại học làm cán bộ thôn

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) với chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy, anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1986, xã Tùng Lộc) cũng từng đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp như bao bạn bè cùng trang lứa. Thay vì tìm kiếm cơ hội ở những thành phố, anh Thịnh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Khi trở về quê, anh mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, từ mở dịch vụ photocopy đến làm bánh sinh nhật. Dù ở lĩnh vực nào anh cũng giữ sự chỉn chu, cầu thị và tinh thần trách nhiệm.

Sự xuất hiện của một thôn trưởng trẻ, có học thức như anh Thịnh chính là niềm tự hào và là điểm tựa vững chắc cho thôn Vinh Quang trong giai đoạn mới.

Chính quá trình lao động, cống hiến và tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương đã giúp anh trưởng thành hơn, được quần chúng tín nhiệm và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, từ ngày 1/7/2026, anh Nguyễn Đức Thịnh được cấp ủy xã Tùng Lộc tin tưởng lựa chọn đảm nhận cương vị Trưởng thôn Vinh Quang (sáp nhập từ các thôn Tây Hương, Đông Vinh, Phú Thọ). Từ nền tảng được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị của người đảng viên cùng sự năng động của một người trẻ giúp anh nhanh chóng tiếp cận công việc mới. Anh mong muốn đưa những kiến thức, kỹ năng quản lý và lợi thế về công nghệ vào công tác điều hành ở cơ sở, từ đổi mới phương thức thông tin, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số đến kết nối người dân hiệu quả hơn.

"Tôi từng có nhiều cơ hội lựa chọn công việc khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định về quê và lập nghiệp, gắn bó với quê hương. Tôi nghĩ, nếu kiến thức học được có thể giúp công việc của thôn hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn thì đó là điều ý nghĩa và đáng tự hào" - anh Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ.

Không chỉ anh Nguyễn Đức Thịnh, sau sáp nhập đơn vị hành chính thôn, nhiều người trẻ được đào tạo bài bản cũng đã được giao trọng trách ở cơ sở. Chị Phan Thị Nga (SN 1994, xã Cẩm Bình), tốt nghiệp Đại học Vinh (Nghệ An), chuyên ngành Luật, đã có nhiều năm công tác ở các vị trí cán bộ bán chuyên trách cấp xã. Quá trình rèn luyện trong môi trường cơ sở giúp chị tích lũy kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giải quyết công việc hành chính cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, từ ngày 1/7/2026, chị Nga được Đảng ủy xã Cẩm Bình tin tưởng giao đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần.

Với chị Nga, mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, mỗi cuộc gặp gỡ người dân đều là cơ hội để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn và tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ.

Với thế hệ trẻ 9x, chị Phan Thị Nga thuộc lớp cán bộ được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên môn về pháp luật cùng kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. Sự điềm đạm, gần gũi, tinh thần trách nhiệm và khả năng lắng nghe giúp chị nhanh chóng tạo được sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Chị Phan Thị Nga chia sẻ: “Được Đảng ủy xã tin tưởng giao đảm nhận cương vị bí thư chi bộ thôn vừa là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với tôi. Trước đây, vị trí này thường được giao cho những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, nên bản thân tôi cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác ở cấp xã, cùng lợi thế của người trẻ trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tôi sẽ luôn nỗ lực học hỏi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đoàn kết cùng tập thể chi bộ xây dựng thôn Tân Vĩnh Cần ngày càng phát triển.”

Với sức trẻ, tư duy đổi mới và tinh thần cầu thị, chị Phan Thị Nga đang cùng tập thể chi bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa thôn Tân Vĩnh Cần ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Duy Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Cẩm Bình cho biết: “Sau sáp nhập, 12 thôn trên địa bàn xã có 24 cán bộ thôn. Đáng chú ý, đội ngũ này có 9 đồng chí có trình độ đại học và 1 đồng chí có trình độ sau đại học. Các đồng chí này đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đồng thời có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chúng tôi tin tưởng đây là đội ngũ vừa kế thừa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước, vừa được đào tạo bài bản, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới."

Với nền tảng kiến thức được đào tạo bài bản, tư duy khoa học, khả năng tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số, những cử nhân đại học có điều kiện để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Sự xuất hiện của nhiều cử nhân đại học trong đội ngũ cán bộ thôn không chỉ phản ánh xu hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở mà còn mở ra kỳ vọng về một cách làm mới trong quản lý, điều hành tại khu dân cư.

Tuy nhiên, trình độ chuyên môn chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, hiểu dân và biết lắng nghe dân. Chính sự kết hợp giữa tri thức, sức trẻ và kinh nghiệm thực tiễn sẽ là nền tảng để đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là khi thôn vừa trải qua sáp nhập, song sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến của những cử nhân trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển trong giai đoạn mới.