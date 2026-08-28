Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 57 trong ngành ngân hàng

Chiều 28/8, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát cùng đoàn khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp tại Chi bộ Kế toán - Thanh toán.

Trước hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát cùng đoàn khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp tại Chi bộ Kế toán -Thanh toán, Chi bộ Tổng hợp; nghe báo cáo nhanh về kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Đoàn nghe báo cáo công tác ứng dụng chuyển đổi số trong chuyên môn, nghiệp vụ tại Chi bộ Tổng hợp.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Thời gian qua, Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác chuyển đổi số đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Việc ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu, phát triển các phương thức thanh toán hiện đại từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát khẳng định, Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) là nghị quyết mang tính chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai nghị quyết cần được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và gắn với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với ngành ngân hàng, việc thực hiện Nghị quyết 57 tập trung vào ứng dụng công nghệ số, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngành ngân hàng giữ vai trò là một trong những hạ tầng thiết yếu phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: NHNN Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57, trong đó có Kế hoạch hành động 100 ngày với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực như: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và kinh tế số. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Việc giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức Đảng và người đứng đầu nhằm bảo đảm các nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng định hướng; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Đối với ngành ngân hàng, mục tiêu cốt lõi là bảo đảm thực hiện tốt vai trò “mạch máu của nền kinh tế”, tiên phong trong chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên đoàn giám sát và Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 trao đổi thẳng thắn, khách quan, tập trung làm rõ những nội dung đã triển khai, kết quả thực chất, hiệu quả và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết 57. Đối với những tồn tại, hạn chế, cần phân tích rõ nguyên nhân, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, chủ động rà soát và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đã cho ý kiến đối với toàn bộ dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy NHNN Khu vực 8 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các thành viên cũng tiếp thu, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan và khách quan; xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và các cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.



Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Giám sát kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Giám sát đề nghị Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đưa chuyển đổi số trở thành nội dung thiết thực trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Việc triển khai phải chuyển mạnh từ “có kế hoạch, có triển khai” sang “có sản phẩm, có kết quả, có trách nhiệm và đo được hiệu quả”.

Đồng thời, cần đẩy mạnh khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát, thanh tra; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các dịch vụ ngân hàng số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Quá trình ứng dụng công nghệ phải gắn với bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.

Đề nghị Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 8 tiếp tục soát xét, tổ chức chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ trong hoạt động ngân hàng và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau hội nghị, đoàn giám sát sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến; hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền và ban hành kết luận giám sát theo quy định.