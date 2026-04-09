Nắng nóng vượt 40°C, người dân vùng tây nam Hà Tĩnh xoay xở ứng phó

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có thời điểm vượt 40°C khiến vùng tây nam Hà Tĩnh như biến thành “chảo lửa”. Người dân địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, bảo vệ sản xuất và đời sống.

Vùng tây nam Hà Tĩnh (các xã thuộc huyện Hương Khê cũ) những ngày đầu tháng 4/2026 chìm trong nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao.
Nhiệt độ đo được tại Trạm Khí tượng Hương Khê (xã Hương Khê) vào trưa ngày 8/4 là 40,2oC.
Người dân phải che kín mặt khi di chuyển ngoài trời, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt cao và ánh nắng gay gắt.
Trong điều kiện nắng nóng, người lao động phải gia cố bảo hộ, che chắn kín để duy trì công việc.
Dù mới chỉ nắng hạn ít ngày nhưng mực nước tại một số hồ đập bắt đầu giảm, đặt ra nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất nếu nắng nóng kéo dài.
Trên đồng ruộng, những dấu hiệu đầu tiên của nắng nóng đã xuất hiện khi một số diện tích lúa bắt đầu bị ảnh hưởng. Hiện tượng cháy lá cục bộ trên lúa cho thấy áp lực nhiệt những ngày qua là rất lớn.
Cây trồng cạn như cây ngô cũng bắt đầu có hiện tượng khô héo khi nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.
Để tránh nắng nóng, người dân xã Hương Phố sẽ ra đồng sản xuất vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.
Với cây chè công nghiệp, người dân đã kích hoạt hệ thống tưới nhằm làm mát, duy trì độ ẩm, đảm bảo năng suất trong mùa thu hoạch.
Nông dân xã Hương Đô chủ động lắp đặt, bổ sung thiết bị tưới để thích ứng với nền nhiệt tăng cao.
Ông Nguyễn Tiến Hoàng – Trưởng phòng Kế hoạch - Sản xuất, Xí nghiệp Chè 20/4 (xã Hương Đô) cho biết: "Đơn vị đã chủ động lên kế hoạch ứng phó với nắng hạn. Đến nay, chúng tôi đã có phương án đảm bảo an toàn cho 120/150 ha chè. Với diện tích còn lại, doanh nghiệp đang khuyến khích người dân khoan giếng để chủ động nguồn nước tưới".
Trong chăn nuôi, người dân vùng "chảo lửa" Hương Khê cũng đang áp dụng các biện pháp hạ nhiệt như tắm mát cho gia súc để hạn chế sốc nhiệt.
Tại các trang trại, thiết bị làm mát được vận hành liên tục nhằm ổn định môi trường nuôi, giảm thiểu tác động của nắng nóng.

