Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch sau khi xuất hiện ổ dịch H5N1

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra tại xã Cẩm Duệ từ ngày 13/7 khiến 228 con gia cầm của 5 hộ chăn nuôi mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy.

Ổ dịch H5N1 đã xảy ra tại xã Cẩm Duệ.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi phối hợp với UBND xã Cẩm Duệ khẩn trương triển khai các giải pháp bao vây, khống chế ổ dịch. Toàn bộ gia cầm mắc bệnh và có nguy cơ cao đã được tiêu hủy bắt buộc; khu vực chuồng trại, lối ra vào được phun tiêu độc, khử trùng liên tục; tiếp tục phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc-xin bổ sung, giám sát chặt đàn gia cầm tại các hộ chăn nuôi lân cận.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nguy cơ dịch cúm gia cầm tiếp tục phát sinh, lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Nguyên nhân là dịch bệnh đang xảy ra tại một số tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Cao Bằng...

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia cầm đợt 1/2026 trên địa bàn tỉnh còn thấp; một số hộ chăn nuôi chưa chấp hành nghiêm việc khai báo dịch bệnh, điều kiện chăn nuôi chưa bảo đảm an toàn sinh học. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng xen kẽ các đợt mưa làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và lây lan.

Ngành chuyên môn, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các giải pháp bao vây, khống chế ổ dịch.

Để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Cẩm Duệ tiếp tục tập trung chỉ đạo, ngăn chặn không để dịch lây lan trên diện rộng; tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi vùng có dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm ra ngoài môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời theo đúng quy định; chủ động báo cáo, phối hợp với cơ quan y tế để triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Các địa phương cần tổ chức rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc-xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm chưa được tiêm phòng đợt 1 năm 2026.

Đối với UBND các xã, phường khác, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh, sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm để phát hiện, báo cáo kịp thời; tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, không sử dụng gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết; không ăn tiết canh, đảm bảo ăn chín, uống sôi.

Ngoài ra, các địa phương tiến hành tổ chức rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc-xin phòng dịch H5N1 cho đàn gia cầm chưa được tiêm phòng đợt 1 năm 2026 và đàn gia cầm mới nhập về nhằm tạo miễn dịch quần thể và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, hộ chăn nuôi gia đình, các điểm chợ mua bán gia cầm sống… nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.