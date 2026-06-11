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Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

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(Baohatinh.vn) - Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

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Nhằm giúp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương, trường học bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.
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Trong sáng 11/6, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương đã đến động viên và trao quà cho các đội hình tình nguyện, tiếp thêm tinh thần cho lực lượng tham gia “Tiếp sức mùa thi”.
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Ở các điểm thi, màu áo xanh tình nguyện luôn có mặt tại cổng trường, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; phối hợp với lực lượng chức năng quét an ninh để phát hiện các thiết bị điện tử trái quy định, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức các hoạt động như cấp phát nước uống, trông giữ đồ miễn phí cho thí sinh.
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Những lời động viên cùng nụ cười thân thiện của các tình nguyện viên đã tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần cho các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.
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Trong ngày thi đầu tiên, tại một số thời điểm đã xuất hiện những cơn mưa nhỏ, gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của thí sinh. Trước tình hình đó, các đoàn viên thanh niên đã tận tình che ô, sắp xếp phương tiện, hỗ trợ thí sinh khi đến điểm thi.
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Không chỉ có lực lượng thanh niên tình nguyện, những cán bộ ngành điện lực trong màu áo vàng cũng có mặt tại các điểm thi, vừa tham gia hỗ trợ công tác tiếp sức, vừa sẵn sàng đảm bảo yêu cầu về điện, góp phần giúp các buổi thi diễn ra an toàn, liên tục và thuận lợi.
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Lực lượng công an tại các điểm thi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát người ra vào khu vực thi, góp phần giữ cho kỳ thi diễn ra đúng quy chế.
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Bên ngoài trường thi, các cán bộ công an tập trung phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc.
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Mỗi lực lượng tham gia đều thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sự hỗ trợ đồng bộ tại các điểm thi.
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Với sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, bước đầu, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh đã diễn ra trong điều kiện ổn định, đúng quy chế và bảo đảm các yêu cầu đề ra. Không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm thi, các lực lượng còn tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong quá trình làm bài, để lại nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành vì thế hệ trẻ.

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Tags:

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