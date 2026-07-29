Nhiều nhà văn hóa thôn trưng bày hiện vật hàng trăm năm tuổi

(Baohatinh.vn) - Ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) có hơn một nửa nhà văn hóa cộng đồng đang trưng bày những nông cụ, vật dụng có niên đại hàng trăm năm, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Nhiều vật dụng sinh hoạt và nông cụ sản xuất của cha ông thời xưa đang được lưu giữ tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình.
Nhiều hiện vật được trưng bày tại nhà văn hóa thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình có niên đại hàng trăm năm.
Tại nhà văn hóa thôn Cẩm Thành, hàng trăm hiện vật từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XX như chum, vại, bát, đĩa, gàu tát nước, nông cụ sản xuất... được trưng bày đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Qua từng hiện vật, một phần đời sống lao động, những sáng tạo trong sản xuất và nét đẹp văn hóa của làng quê xưa được tái hiện sinh động.
Chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Cẩm Thành) cho biết, được trực tiếp quan sát và tìm hiểu những nông cụ từng gắn bó với đời sống của cha ông giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn sự vất vả, ý chí vượt khó và tinh thần sáng tạo của các thế hệ đi trước. Từ đó thêm trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời có thêm động lực gìn giữ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp ấy trong cuộc sống hôm nay.
Nhiều nông cụ được trưng bày gắn bó với đời sống lao động sản xuất của cha ông.
Trải nghiệm không gian xưa tại nhà văn hóa thôn ở xã Cẩm Bình.
Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nông cụ, vật dụng xưa không còn đơn thuần là hiện vật của quá khứ. Khi hiện diện trong chính những nhà văn hóa cộng đồng, chúng tiếp tục kể câu chuyện về cội nguồn, về nếp sống, nếp nhà và hồn cốt của làng quê Việt.
Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón dòng người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ những người sáng tạo nội dung cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái tương đồng trong cách nghĩ, cách làm, để du lịch Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh Phan Thanh Sơn (SN 1989, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ, luôn xem mỗi món ăn là một cách để gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Hà Tĩnh đến với thực khách.
Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.