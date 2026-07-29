Nhiều nhà văn hóa thôn trưng bày hiện vật hàng trăm năm tuổi

Dòng người muôn phương về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sĩ 23/07/2026 14:15 Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón dòng người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

3 danh nhân Hà Tĩnh được phong Quốc công dưới thời quân chủ 21/07/2026 05:15 3 danh nhân quê Hà Tĩnh được phong Quốc công dưới thời quân chủ là những cá nhân kiệt xuất về tài năng quân sự, chính trị và ngoại giao.

Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm 20/07/2026 19:07 Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video 19/07/2026 13:37 Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.

Tây Tiến - Sức sống mới trên miền quê đáng sống 19/07/2026 10:05 Thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Trần Phú và Bắc Trị, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Đánh thức “vũ trụ Truyện Kiều”, biến di sản thành trải nghiệm 19/07/2026 05:30 Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang 18/07/2026 15:36 Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.

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Vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của vùng biển phía Nam Hà Tĩnh 12/07/2026 05:15 Không chỉ có biển xanh, cát trắng và nắng vàng, điểm cực Nam biển Hà Tĩnh còn níu chân du khách bởi sự giao hòa hiếm có giữa biển, núi, bãi cỏ xanh và dòng kênh nhỏ đổ ra đại dương.

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Đón làn sóng du lịch "chữa lành", Hà Tĩnh có gì? 11/07/2026 05:31 Xu hướng du lịch "chữa lành", gần gũi thiên nhiên đang được nhiều du khách lựa chọn. Với hệ sinh thái đa dạng, Hà Tĩnh đang có nhiều lợi thế để phát triển dòng sản phẩm du lịch này.

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Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác 03/07/2026 09:36 Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh Phan Thanh Sơn (SN 1989, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ, luôn xem mỗi món ăn là một cách để gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Hà Tĩnh đến với thực khách.

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh 02/07/2026 05:20 Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.

Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh 01/07/2026 17:00 Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.