Tăng nguồn vốn địa phương cho tín dụng chính sách - Khơi thông nguồn lực phát triển

N Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, gia đình anh Lê Ngọc Lâm ở thôn 6, xã Thượng Đức đã mạnh dạn chuyển 0,7 ha trồng cam sang trồng dứa nguyên liệu cho hiệu quả cao.

Gia đình anh Lê Ngọc Lâm ở thôn 6, xã Thượng Đức có hơn 2 ha đất đồi, trước đây chủ yếu trồng cam. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây cam thoái hóa, năng suất giảm, hiệu quả kinh tế không như mong muốn nên anh mạnh dạn chuyển đổi 0,7 ha sang trồng dứa nguyên liệu theo hình thức liên kết với doanh nghiệp.

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình anh được Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội Vũ Quang (Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh) cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp anh chủ động bắt tay vào cải tạo đất, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu và sản xuất ổn định. Sau hơn 1,5 năm bắt đầu với mô hình mới, vườn dứa của gia đình anh đã cho thu hoạch 2 vụ với năng suất ổn định gần 50 tấn/ha/vụ, thu về khoảng 400 triệu đồng từ bán quả và chồi dứa giống, đưa lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Sau hơn 1,5 năm bắt đầu với mô hình mới, vườn dứa của gia đình anh Lê Ngọc Lâm (bên phải) đã cho thu hoạch 2 vụ với năng suất ổn định.

Anh Lê Ngọc Lâm chia sẻ: “Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, xã Thượng Đức quan tâm đẩy mạnh các chính sách phát triển kinh tế, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, định hướng phát triển các loại cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao. Nhờ PGD NHCSXH Vũ Quang tạo điều kiện cho vay vốn 100 triệu, gia đình tôi có chỗ dựa vững chắc để mạnh dạn thay đổi cách làm, tập trung đầu tư vào cây dứa nguyên liệu. Hiện nay, ngoài diện tích hiện hữu, tôi đã mở rộng thêm 1ha trồng mới nhằm hướng sản xuất theo hướng bền vững hơn, vừa tăng cao thu nhập, vừa góp phần xây dựng vùng nguyên liệu tập trung tại địa phương”.

Mùa thu hoạch mới trên vườn dứa của gia đình anh Lê Ngọc Lâm.

Từ mô hình của anh Lê Ngọc Lâm, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thượng Đức và các xã lân cận cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất dứa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trên hành trình đó, nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng để người dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng sinh kế bền vững.

Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch NHCSXH Vũ Quang đạt 381.717 triệu đồng, tăng 47.905 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay từ nguồn ngân sách địa phương đạt 33,7 tỷ đồng với 478 khách hàng còn dư nợ, chiếm 8,8% tổng dư nợ. Đồng vốn chính sách đã “chảy” đúng địa chỉ, đúng nhu cầu của người dân gắn với định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại các địa phương.

Cơ sở sản xuất hương trầm Phúc Trạch (thôn 4, xã Phúc Trạch) được nguồn vốn NHCSXH tiếp sức để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.

Không chỉ giúp các hộ dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, dòng vốn chính sách còn góp phần khơi thông tiềm năng của các vùng sản xuất hàng hóa, tạo động lực để người dân vươn lên xây dựng sinh kế bền vững. Cơ sở sản xuất hương trầm Phúc Trạch (thôn 4, xã Phúc Trạch) vốn là hộ làm nghề hương truyền thống. Với mong muốn phát triển nghề gia truyền của gia đình, anh Nguyễn Chí Thành - chủ cơ sở đã mạnh dạn tái cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với tiêu chí an toàn, từng bước xây dựng thương hiệu hương trầm Đinh Gia. Từ năm 2020, sản phẩm hương trầm của cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lớn.

Anh Nguyễn Chí Thành cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, cơ sở đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ PGD NHCSXH Hương Khê đầu tư thêm máy móc, nguyên liệu và đa dạng hóa sản phẩm. Với lãi suất ưu đãi, thời gian vay phù hợp, nguồn vốn này đã giúp chúng tôi giảm bớt áp lực về tài chính, yên tâm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, đến nay chúng tôi đã đạt năng suất sản xuất 3 tấn hương mỗi năm, cho doanh thu trên 1 tỷ đồng. Cơ sở cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 5 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và giữ gìn, phát huy giá trị của nghề truyền thống”.

Cán bộ PGD NHCSXH Hương Khê kiểm tra quy trình sản xuất hương trầm tại cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã thường xuyên đã tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, kế hoạch, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh rà soát cân đối, bố trí vốn chuyển sang NHCSXH, tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sau việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính các cấp, nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH đạt tăng trưởng cao.

5 tháng đầu năm 2026, ngân sách tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung 130,3 tỷ đồng ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH lên 653,2 tỷ đồng, đạt 108,6% kế hoạch năm. Theo đó, đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 8.752,7 tỷ đồng, tăng 832 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng tăng 10,5%. Tổng dư nợ đạt 8.653,5 tỷ đồng, tăng 732,8 tỷ đồng (tương đương 9,3%) so với đầu năm với hơn 92.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH ngày càng khẳng định vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH ngày càng khẳng định vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Hoàng Bá Đồng - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: “Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và mục tiêu tăng trưởng KT-XH tỉnh 2 con số, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tập trung phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng đề án, mô hình tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND cân đối nguồn vốn, bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho vay trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn khảo sát nhu cầu vốn vay thực tiễn tại các địa phương để xây dựng kế hoạch trình NHCSXH Việt Nam bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục nguồn vốn tín dụng chính sách ưu tiên cho vay phát triển sản phẩm chủ lực như: dứa, xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm lợi thế vùng miền, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng triển khai các mô hình SXKD, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”.

Với mục tiêu đến năm 2030 tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt khoảng 12.755 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác chiếm từ 15 - 17% tổng nguồn vốn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa dòng vốn ưu đãi trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.