Phó Thủ tướng yêu cầu sửa quy định hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Văn phòng Chính phủ ngày 16/6 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về gỡ vướng trong hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi này trước ngày 20/6.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính, để có giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân.

Chỉ đạo được Chính phủ đưa ra sau phản ánh của báo chí, mạng xã hội về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ. Trước đó, tại họp báo ngày 22/5, đại diện Cục Thuế cho biết cơ quan này phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu giải pháp hủy quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp trả hết số thuế còn nợ.

Giao dịch tiền mặt tại một ngân hàng. Ảnh: Giang Huy

Quy định tạm hoãn xuất cảnh được nêu tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 49/2025 hướng dẫn luật này. Theo đó, các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày; người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế.

Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và bỏ địa chỉ đăng ký hoạt động - dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế - không quy định ngưỡng cụ thể.

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, qua rà soát, phần lớn trường hợp được phản ánh bị hoãn xuất cảnh do nợ khoản thuế nhỏ, là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, ngành thuế.

Ông cho biết trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo như gửi thông tin qua tài khoản thuế điện tử (eTax), địa chỉ cư trú đã đăng ký và công khai trên cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Theo số liệu của Cục Thuế, đến nay có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 60.000 trường hợp là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tổng nợ khoảng 6.900 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho biết đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, số tiền thu được hơn 100 tỷ đồng từ khoảng 7.100 trường hợp.