Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

IFAD đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD).

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Thư ủy nhiệm tới Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD.

ttxvn-ifad-danh-gia-cao-vai-tro-chu-dong-co-trach-nhiem-cua-viet-namjpg.jpg
Đại sứ Nguyễn Phương Anh trình Ủy nhiệm thư tới Chủ tịch IFAD, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD. (Ảnh: TTXVN phát).

Tại buổi lễ diễn ra ngày 15/6 ở trụ sở IFAD tại Rome, Đại sứ Nguyễn Phương Anh bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh IFAD; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò quan trọng của IFAD trong thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp bao trùm, bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Đại sứ nhấn mạnh IFAD là đối tác phát triển lâu dài và tin cậy của Việt Nam, đã có nhiều đóng góp thiết thực cho giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với IFAD trong xây dựng Chương trình Chiến lược quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh; phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nông thôn và phát triển bao trùm, nhất là đối với phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của IFAD đối với các dự án đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, đồng thời đề nghị IFAD tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính ưu đãi, viện trợ không hoàn lại và đồng tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hợp tác hai bên.

Về phần mình, Chủ tịch IFAD đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa IFAD và Việt Nam, cho biết danh mục hợp tác giữa hai bên đã trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình nông thôn thông qua 18 dự án, với tổng trị giá khoảng 857 triệu USD, trong đó tài trợ của IFAD đạt khoảng 520 triệu USD.

Chủ tịch IFAD ghi nhận những kết quả tích cực của các dự án đã hoàn thành, trong đó có Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho hộ nông dân tại Bắc Kạn và Cao Bằng, đạt tỷ lệ giảm nghèo đa chiều 38,62%, vượt mục tiêu ban đầu là 25%.

Chủ tịch IFAD cũng trao đổi về các dự án đang triển khai tại Việt Nam, bao gồm Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre và Trà Vinh; Dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam; và Dự án Cơ sở hạ tầng nước thích ứng biến đổi khí hậu tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Chủ tịch IFAD khẳng định IFAD coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IFAD, bao gồm việc tham gia các chu kỳ bổ sung nguồn lực của Quỹ.

IFAD bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các nguồn lực thuộc chu kỳ IFAD13, hỗ trợ các dự án có tác động cụ thể rõ ràng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới.

Kết thúc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam và IFAD, thúc đẩy hợp tác thực chất, đẩy nhanh triển khai dự án và mở ra giai đoạn hợp tác mới mang tính chiến lược, sáng tạo và đáp ứng tốt hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/ifad-danh-gia-cao-vai-tro-chu-dong-co-trach-nhiem-cua-viet-nam-post1117135.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Đại sứ Việt Nam tại Italy #Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế #Đại diện thường trực

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành quảng bá, lan tỏa tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; tăng cường kết nối, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!