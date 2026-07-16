Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh

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Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 16/7, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam; đại diện Công ty Cổ phần (CP) Tập đoàn Quế Lâm; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Ngày 6/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết Biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2030. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Biên bản hợp tác được các bên quan tâm, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Biên bản hợp tác đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.



Cùng với đó, hiện nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại xã Cẩm Xuyên theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến thu hồi đất, cho thuê đất và các thủ tục cần thiết khác để triển khai dự án, dự kiến khởi công vào cuối tháng 8/2026.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28/11/2025 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025–2030 (gọi tắt là Chỉ thị 03).

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 68/69 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc Trần Xuân Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã tổ chức 5 lớp đào tạo, rèn nghề cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, cán bộ quản lý và các hộ dân tham gia chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến nay, doanh nghiệp đã tổ chức đào tạo cho hơn 600 hộ dân và cán bộ khuyến nông trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trưởng ban Phát huy vai trò Người cao tuổi thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Hà Thị Minh Tâm phát biểu tại cuộc họp.

Công ty cũng chú trọng tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chuỗi giá trị chăn nuôi lợn hữu cơ phát triển thêm 74 cơ sở; lũy kế đến nay có 105 cơ sở, với tổng đàn nái sinh sản hơn 300 con, đàn lợn thịt hơn 6.300 con; xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi một số đối tượng khác như gà, bò, xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ; liên kết sản xuất lúa gạo đạt 89,3 ha, lũy kế đến nay đạt hơn 480 ha; phát triển các đối tượng cây trồng khác như cam, bưởi hữu cơ, vú sữa tím, dưa hấu, thanh long ruột đỏ,…

Cùng với mở rộng vùng sản xuất, hệ thống tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được củng cố và phát triển với 13 cửa hàng, góp phần kết nối sản xuất với thị trường và đưa sản phẩm an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Xuân Từ phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm, phấn đấu đến năm 2030 liên kết sản xuất 5.000 ha lúa, 400 ha cây ăn quả; phát triển quy mô 3.100 con lợn nái, 62.000 con lợn thịt; xây dựng 52 cửa hàng hữu cơ; đào tạo từ 1.200 - 1.800 cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông và hộ nông dân.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường tổ chức các chương trình tham quan, học tập thực tế nhằm thay đổi nhận thức, tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã; tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị Quế Lâm.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị Quế Lâm; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định nông nghiệp sinh thái là hướng phát triển chủ đạo, nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, theo hướng hữu cơ, giảm thiểu tác động đến môi trường; đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan còn lại, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 8/2026.

Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khảo sát, xác định nhu cầu để xây dựng kế hoạch phát triển thị trường nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, xử lý rác thải, trong đó, chú trọng sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình, chợ nông thôn thành phân bón hữu cơ tại chỗ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trên địa bàn tỉnh; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm phù hợp với kế hoạch hằng năm và mục tiêu phát triển chuỗi giá trị đến năm 2030, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.