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Xã hội

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.

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Để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí lực lượng trực, bảo đảm quân số, duy trì công việc chuyên môn và phục vụ người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ. Trong ảnh: Các cán bộ thuộc phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh hội ý, quán triệt về việc đảm bảo các phần việc trong dịp lễ.
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Công an xã duy trì trực 24/24 giờ, bám địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, giữ an toàn cho người dân. Trong ảnh: Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Công an phường Nam Hồng Lĩnh tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
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Lực lượng CSGT bám chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ. Trong ảnh: Tại Km13+200 Quốc lộ 15B, đoạn qua xã Việt Xuyên, phòng CSGT tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chạy quá tốc độ, nồng độ cồn,... Từ ngày 29/8 tới nay đơn vị xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm.
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Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh luôn sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh. Tại Khoa Cấp cứu - Chống độc, lực lượng trực được bố trí đầy đủ, bảo đảm xử trí kịp thời các ca bệnh nặng, diễn biến nhanh, không để xảy ra chậm trễ. Trong ảnh: Từ chiều ngày 29/8, Khoa Cấp cứu tiếp nhận nhiều bệnh nhân. Các bệnh nhân nhanh chóng được xử lý, điều trị, đảm bảo tình hình sức khỏe.
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Tại Khoa Hồi sức tích cực, các y, bác sĩ luôn trong trạng thái tập trung cao độ để giành giật sự sống cho người bệnh. Ảnh chụp ngày 29/8 tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
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Cán bộ, công nhân ngành điện căng mình trực lễ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi hệ thống, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục. Trong ảnh: Công nhân thuộc Điện lực Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm yêu cầu ca trực, bám sát tình hình diễn tiến liên quan điện trên địa bàn.
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Ngành điện lực bảo đảm mọi phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất. Trong ảnh: Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra hệ thống, theo dõi phụ tải, tiếp nhận phản ánh sự cố về điện.
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Những ngày này, công nhân thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vẫn miệt mài trực lễ, góp phần giữ phố phường xanh, sạch, đẹp và để Tết Độc lập của người dân thêm trọn vẹn.
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Gác lại những cuộc sum họp gia đình, nhiều chiến sĩ, y, bác sĩ, công nhân... vẫn bám ca trực, âm thầm thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cuộc sống người dân diễn ra bình thường.

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Tags:

#trực lễ #Trực gác trong dịp lễ #Cơ sở y tế Hà Tĩnh trực xuyên lễ

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

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