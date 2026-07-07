Thua thảm Bỉ, tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2026

Tuyển Bỉ đè bẹp Mỹ ở vòng 16 đội.

Trên sân Seattle, Bỉ nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng cho thấy sự vượt trội. Ngay phút thứ 9, hàng thủ Mỹ mắc sai lầm trong một tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Nicolas Raskin cướp bóng rồi căng ngang thuận lợi để Charles De Ketelaere băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Bàn thua sớm khiến Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đội chủ nhà chủ yếu cầm bóng ở khu vực giữa sân nhưng hiếm khi tạo được sức ép thực sự lên khung thành đối phương. Trong khi đó, Bỉ duy trì lối chơi chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và liên tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Tuyển Bỉ có trận đấu rất hay.

Điểm sáng hiếm hoi của Mỹ đến ở phút 31. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Malik Tillman thực hiện cú sút đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng rồi bay vào lưới, quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ 3 từ chấm đá phạt của đội chủ nhà tại World Cup 2026, tiếp tục cho thấy sự hiệu quả ở các tình huống cố định.

Tuy nhiên, niềm vui của người Mỹ chỉ kéo dài đúng 2 phút. Phút 33, Leandro Trossard đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi treo bóng chính xác để De Ketelaere bật cao đánh đầu tung lưới Matt Freese, hoàn tất cú đúp và tái lập thế dẫn bàn cho Bỉ.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, họ vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Bỉ. Những đường chuyền quyết định thiếu chính xác khiến các pha tấn công của đội chủ nhà liên tục bị bẻ gãy.

Lukaku ấn định chiến thắng đậm cho tuyển Bỉ.

Khi chưa thể tạo khác biệt, Mỹ lại tự đẩy mình vào thế khó bởi một sai lầm cá nhân. Phút 57, thủ môn Matt Freese lao ra ngoài vùng cấm nhưng xử lý chần chừ, để mất bóng ngay trước khu vực nguy hiểm. Hans Vanaken không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1.

Bàn thua thứ 3 dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Trong quãng thời gian còn lại, Mỹ chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu ý tưởng, không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Bỉ.

Thậm chí họ còn thủng lưới bàn thứ 4 với tình huống xử lý lóng ngóng. Phút 90+3, hàng thủ Mỹ mắc sai lầm khi để mất bóng ở ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Romelu Lukaku ấn định tỷ số 4-1 cho Bỉ.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại hành trình World Cup 2026 của tuyển Mỹ, trong khi Bỉ giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 11/7.