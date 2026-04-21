Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đảm bảo lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, lan tỏa 20/04/2026 13:15 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phần việc, đảm bảo sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, lan tỏa ý nghĩa trong các tầng lớp Nhân dân.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các dự thảo nghị quyết 20/04/2026 12:33 Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Trình Quốc hội quyết định ngày nghỉ lễ 24/11 20/04/2026 12:30 Trong tờ trình về phát triển văn hóa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt gần 100% 20/04/2026 09:30 Từ ngày 1/1 - 15/4/2026, tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt 99,75%, cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Tĩnh 20/04/2026 06:30 Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào chiều nay (20/4).

Đồng chí Hà Huy Tập với Đại hội lần thứ nhất và nhiệm vụ khôi phục bộ máy tổ chức của Đảng 20/04/2026 05:30 Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.

35 hộ dân hiến hơn 1.200m² đất mở rộng tuyến đường liên thôn 19/04/2026 15:00 Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bước vào giai đoạn thi công, qua đó góp phần khẳng định hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng 19/04/2026 15:00 Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 19/04/2026 11:33 Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 19/04/2026 09:08 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Truyền thống dòng họ và gia đình hun đúc nhân cách, lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập 19/04/2026 05:05 Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 4 18/04/2026 19:36 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/04/2026 14:57 Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập với phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh 18/04/2026 10:08 Trong cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã góp phần quan trọng trên mặt trận lý luận, làm sáng rõ tầm vóc lịch sử và sức mạnh quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng 18/04/2026 08:30 Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước thi tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/04/2026 06:00 Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.

32 văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 17/04/2026 19:15 Hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học công nghệ...

Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước 17/04/2026 12:31 Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước.

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vào cuối tháng 5 17/04/2026 11:31 Ngày 24 - 25/5, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc 17/04/2026 11:30 Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bản sắc, tiềm năng quê hương Hà Tĩnh 17/04/2026 11:15 Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.

Xây dựng đề án, lộ trình thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh 17/04/2026 10:55 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 17/04/2026 08:05 Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn tất các bước cuối cùng để phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dự kiến ra mắt trong tháng 4/2026.

Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 17/04/2026 05:20 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến được tổ chức theo vòng thi cụm và vòng thi tỉnh, diễn ra từ nay đến giữa tháng 6/2026.

Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập 17/04/2026 05:05 Từ ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc cặp sách cũ đến những bức thư gửi người thân trước giờ hy sinh, mỗi hiện vật không chỉ lưu giữ ký ức về một con người, mà còn góp phần khắc họa rõ nét hành trình dấn thân, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đảng viên mới vững tin tiếp bước lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 17:35 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều quần chúng ưu tú ở Hà Tĩnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc) 16/04/2026 15:53 Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh, tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 14:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.