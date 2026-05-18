Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở Sông Trí, Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Sông Trí và xã Can Lộc (Hà Tĩnh) nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chiều 18/5, Đảng ủy phường Sông trí tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên cho các đảng viên trên địa bàn
Dịp này, Đảng ủy phường Sông Trí có 40 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí...
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, động viên, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng.
Lãnh đạo phường Sông Trí trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Anh Ngọc- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sông Trí khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ và những ý kiến đóng góp, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ phường Sông Trí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường ngày càng văn minh, phát triển.
Sáng 18/5, Đảng ủy xã Can Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên cho các đảng viên trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Dịp này, Đảng ủy xã Can Lộc có 55 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí...
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, động viên, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và địa phương suốt thời gian qua.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và xã Can Lộc nói riêng.
Mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ vững tính tiên phong, gương mẫu, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong việc huy động nội lực Nhân dân xây dựng NTM hiện đại, đồng sức, đồng lòng góp phần xây dựng Đảng ủy xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.
