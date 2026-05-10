Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc

(Baohatinh.vn) - Các thành viên đoàn công tác đã thả những bông hoa cúc tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Chiều 9/5, trên tàu Cảnh sát biển 8004, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đại diện lãnh đạo các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh), cơ quan, đơn vị cùng tham dự.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người con đất Việt đã hy sinh thân mình vì sự trường tồn của dân tộc, xây đắp nên non sông, gấm vóc như ngày nay. Chính tại vùng biển Đông Bắc này, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm giữa biển trời Tổ quốc, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên biển.

Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc không thể tách rời. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng, các thế hệ người con Việt Nam đã xác lập, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Để làm tròn trọng trách đó, các thế hệ ngư dân Việt Nam đã hàng ngày bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, làm chủ ngư trường truyền thống từ bao đời nay. Nhưng quá trình hoạt động trên biển, do gặp phải bão tố, dông lốc và nhiều rủi ro khác đã có những ngư dân mãi mãi không trở về.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và bà con ngư dân, đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.
Sau lễ dâng hương, đoàn công tác thực hiện nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật.
Thành viên đoàn công tác đã thả những bông hoa cúc tươi thắm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.
Hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn củng cố mối đoàn kết quân dân bền chặt, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

