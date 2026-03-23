Vì sao nên tắt điều hòa trước khi tắt máy ô tô?

(Baohatinh.vn) - Dù không phải thao tác bắt buộc, việc tắt điều hòa trước khi tắt máy vẫn được nhiều người có kinh nghiệm xem là một thói quen tốt khi sử dụng ô tô.

Tắt điều hoà xe trước khi tắt máy là thói quen tốt

Giá trị của thao tác này đem lại những lợi ích tích lũy trong quá trình sử dụng xe lâu dài.

Khi điều hòa hoạt động, dàn lạnh thường xuất hiện hơi ẩm do quá trình ngưng tụ nước. Nếu tắt máy ngay, luồng gió trong hệ thống cũng dừng lại, khiến phần ẩm còn sót lại khó thoát hết.

Theo thời gian, đây có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, làm điều hòa xuất hiện mùi khó chịu, nhất là trên những xe sử dụng lâu năm hoặc ít được vệ sinh hệ thống lạnh.

Ngược lại, nếu tắt điều hòa trước khi dừng xe nhưng vẫn để quạt gió chạy thêm một lúc, luồng không khí sẽ giúp giảm bớt độ ẩm còn lưu lại trong dàn lạnh, về lâu dài giúp hệ thống điều hòa sạch hơn, hạn chế mùi và duy trì khả năng vận hành ổn định, hạn chế việc ăn mòn dàn lạnh.

Thói quen này cũng liên quan đến tuổi thọ máy nén. Trong quá trình khởi động xe, nếu điều hòa vẫn để ở trạng thái bật (khi tắt máy), nhiều mẫu xe sẽ kích hoạt lại hệ thống làm lạnh ngay sau khi nổ máy.

Khi đó, động cơ vừa khởi động đã phải đồng thời đáp ứng thêm tải từ hệ thống điều hòa, trong đó có máy nén và quạt gió. Mức ảnh hưởng thường không lớn trên xe còn tốt, nhưng trong điều kiện thời tiết nóng, ắc quy yếu hoặc xe để lâu không sử dụng, việc giảm bớt tải phụ ngay lúc khởi động vẫn có ý nghĩa nhất định.

Đối với máy nén điều hòa, đây là bộ phận được thiết kế để đóng, ngắt trong quá trình vận hành, nên việc tắt máy khi điều hòa đang hoạt động không đồng nghĩa với việc gây hại ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu hệ thống liên tục phải làm việc ngay từ thời điểm vừa khởi động, khi vòng tua động cơ và trạng thái vận hành chưa ổn định hoàn toàn, mức hao mòn tích lũy về lâu dài vẫn có thể tăng lên. Vì vậy, thói quen này giúp tăng độ bền máy nén.

Một số ý kiến cho rằng trên các dòng xe hiện đại, việc tắt điều hòa trước khi tắt máy không còn quá quan trọng. Nhận định này có phần đúng, bởi nhiều mẫu xe đời mới được trang bị hệ thống điều khiển điện tử có khả năng điều phối tải, thậm chí trì hoãn việc kích hoạt máy nén khi vừa nổ máy.

Tuy vậy, các hệ thống điện tử chủ yếu giúp tối ưu vận hành, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn những yếu tố vật lý như hơi ẩm bám ở dàn lạnh, phụ tải tăng thêm khi khởi động...

Về mặt sức khoẻ, việc tắt điều hòa sớm còn giúp nhiệt độ trong cabin tăng dần trước khi dừng xe. Nhờ đó, cơ thể có thời gian thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài, hạn chế cảm giác chênh lệch nhiệt độ đột ngột khi bước xuống xe, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Xét tổng thể, đây là một thao tác đơn giản nhưng hợp lý, góp phần tăng tuổi thọ hệ thống điều hoà xe, hạn chế tác nhân sinh mùi hôi điều hòa trong quá trình sử dụng lâu dài.

8 "nguyên tắc vàng" về lốp ô tô

Lốp ô tô là bộ phận duy nhất của xe trực tiếp tiếp xúc với mặt đường, nhưng trớ trêu thay, nó lại thường bị các tài xế "ngó lơ" nhất.
Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ khi đổ xăng và sử dụng xe, người lái có thể giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, đồng thời góp phần bảo vệ động cơ và hạn chế lãng phí tài nguyên.
BMW mới đây đã vô tình để lộ danh mục sản phẩm mới dành cho năm 2027, trong đó có một số chi tiết quan trọng.
Ôtô Trung Quốc đang tạo ra sự chia rẽ khá sâu sắc tại Mỹ. Gần 40% khách hàng Mỹ quan tâm xe Trung Quốc, nhưng đại lý kinh doanh lại tỏ ra không mấy hào hứng.
Ngày 3/3/2026 - VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.
Nhiều tài xế chỉ chú ý đến ắc quy khi xe bất ngờ không nổ được máy. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận quan trọng này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa.
Di chuyển bằng xe máy trong điều kiện trời mưa và mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như trượt bánh, mất lái, tầm nhìn hạn chế… nên cần tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn.