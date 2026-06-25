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Vinicius lập cú đúp, Brazil đại thắng ở World Cup 2026

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Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.

Brazil có chiến thắng tưng bừng.
Brazil có chiến thắng tưng bừng.

Brazil bước vào trận đấu với một sự thay đổi người duy nhất so với chiến thắng trước Haiti, khi cầu thủ tuổi teen Rayan được trao cơ hội đá chính thay Raphinha chấn thương. Sự có mặt của cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế Bournemouth đã trở thành điểm nhấn chính trong 45 phút đầu tiên, dù người hùng là ngôi sao sáng nhất Selecao, Vinicius Junior.

Ngay phút thứ 7, Rayan tận dụng sải chân dài cùng khả năng pressing cao khiến trung vệ McKenna của Scotland mắc sai lầm. McKenna chần chừ quá lâu với bóng, Rayan áp sát và chặn được đường chuyền lên phía trước của anh. Pha truy cản của Rayan đã hướng trái bóng tới vị trí của Vinicius Jr để tiền đạo này dễ dàng đánh bại thủ thành Gunn đưa bóng vào lưới trống.

Hàng thủ Scotland thi đấu như gà mắc tóc trước các pha áp sát tầm cao của Brazil và sai lầm lại đến ở phút 22. Trung vệ Hanley loay hoay với trái bóng trước vòng cấm bị Vinicius cướp được và đánh bại thủ thành Gunn. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài người Mexico, Cesar Arturo Ramos Palazuelos đã từ chối bàn thắng khi xác định Vinicius phạm lỗi trước đó.

Quãng thời gian nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1 phần nào đó đã giúp Scotland lấy lại được thế trận và có được những đường lên bóng triển khai tấn công khá tốt. Tuy nhiên, sự đột biến trong lối chơi của đoàn quân HLV Steve Clarke chưa đủ để xé toang hàng thủ Brazil. Và khi mà hàng công vẫn đang bế tắc, sai lầm nơi hàng thủ lại khiến họ trả giá.

Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.
Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Phút 45+3, Rayan trong nỗ lực truy cản bóng trong vòng cấm đã đưa bóng đến vị trí của Bruno Guimaraes để cầu thủ này thực hiện đường tạt bóng như đặt loại bỏ thủ thành Gunn, người chọn sai điểm rơi để Vinicus lẻn ra phía sau đánh đầu vào khung thành bỏ trống. Và nếu như may mắn hơn, Rayan thậm chí đã ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút bù giờ thứ 6, khi pha xử lý bóng ngẫu hứng của Rayan loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Scotland nhưng pha dứt điểm sau đó lại không thắng được thủ môn Gunn.

Bước sang hiệp 2, HLV Steve Clarke quyết định rút đội trưởng Andrew Roberton để nhường chỗ cho "máy tạt bóng" Kieran Tierney. Các hướng tấn công của Scotland trong hiệp 2 chủ yếu bên cánh trái với sự xuất hiện của Tierney, người thực hiện rất nhiều các pha tạt bóng, trong đó có ít nhất 2 lần tạo điều kiện chp Scott McTominay đánh đầu nhưng không thể thắng được thủ môn Alisson.

Với Brazil, dù không còn nắm quyền kiểm soát bóng nhiều nhưng Selecao mới là những người có được bàn thắng thứ 3 vẫn tới từ những pha bóng chủ động dâng cao áp sát hàng thủ Scotland. Phút 60, Bruno Guimaraes cướp bóng ở khu vực trước vòng cấm và loại bỏ một hậu vệ đối phương, chuyền vừa nhịp để Cunha băng lên dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0.

Bên cạnh bàn thắng của Cunha, Brazil còn rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành Scotland, trong đó Vinicius có ít nhất ba cơ hội để hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này nhưng không thể thắng được thủ thành Gunn, người đã chơi chắc chắn hơn trong hiệp 2. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận, đồng nghĩa với việc Brazil giành quyền vào vòng 1/16 với trí đầu bảng, bằng điểm với Morocco, đội ngược dòng đánh bại Haiti 4-2 ở trận đấu cùng giờ.

Với Scotland, trận thua tan nát này khiến họ mất quyền tự quyết trong cuộc chiến giành một trong tám vị trí thứ 3 có thành tích cao nhất để vào vòng 1/16, khi hiệu số bàn thắng bại của họ đang rất bất lợi là -3.

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#Brazil #World Cup 2026

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