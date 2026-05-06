Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khi Bắc Kinh ban bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.
"Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 5/5 nêu phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá tại một số khu vực ở Biển Đông, theo TTXVN.
Cục Nông nghiệp nông thôn thành phố Tam Á, Trung Quốc trước đó đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, thời gian từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8 tại vùng biển từ vĩ tuyến 12° Bắc đến vĩ tuyến 26°30' Bắc, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Đây là lệnh cấm được Trung Quốc ban bố thường niên.
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)", bà Hằng nói.
Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
