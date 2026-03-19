"Thay áo mới" cho tuyến giao thông huyết mạch ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập (quốc lộ 1 qua trung tâm TP Hà Tĩnh cũ) đoạn từ đường vào khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu dài 4km sẽ được nâng cấp, chỉnh trang đảm bảo khang trang, hiện đại.

Đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập (quốc lộ 1 qua trung tâm TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Thành Sen và phường Trần Phú) là những tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, có vai trò quan trọng trong quy hoạch hạ tầng giao thông, kết nối thuận lợi với các tuyến đường trục chính hiện hữu.
Tuy vậy, với việc đã được đưa vào khai thác thời gian dài, 2 tuyến đường “xương sống” của trung tâm đô thị Hà Tĩnh dần bộc lộ những hạn chế, nhất là sự gia tăng nhanh của phương tiện cơ giới. Cùng đó, hệ thống thoát nước dọc tuyến chưa đảm bảo, vỉa hè, bó vỉa chưa đồng bộ.
Dọc tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập, lưới điện sinh hoạt, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông vẫn cơ bản “nằm chung một cột điện”, chưa được hạ ngầm, vừa không đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Trước thực tế này, trên cơ sở đề xuất của địa phương và các ngành chức năng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1 - đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập, đoạn từ điểm giao cắt đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến nút giao đường Nguyễn Biểu, có chiều dài 4km qua địa bàn phường Trần Phú và phường Thành Sen.
Dự án có tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp 235,5 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 35,5 tỷ đồng, thiết bị 16,67 tỷ đồng... Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ dân sinh; tăng cường khả năng tiêu thoát nước; chỉnh trang đô thị.
Ông Nguyễn Danh Phong - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho hay: "Dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát công trình. Tiếp đó sẽ tiến hành thẩm định, trình phê duyệt gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, ký kết hợp đồng, triển khai thi công công trình."
Trường hợp thuận lợi, đầu tháng 4/2026, dự án sẽ triển khai thi công, dự kiến hoàn thành tháng 10/2027.
Dự án điều chỉnh bề rộng vỉa hè, mở rộng làn dừng đỗ xe, chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật, cải tạo dải phân cách giữa và các hạ tầng kỹ thuật khác trên tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập.
Quá trình thi công, trên cơ sở nền đường hiện trạng, giữ nguyên phần mặt đường đang khai thác, thiết kế mở rộng mặt đường hai bên về phía vỉa hè để bố trí làn dừng đỗ xe.
Cây xanh trong phạm vi mở rộng mặt đường sẽ được di dời; trồng bổ sung, thay thế cây xanh dọc hai bên vỉa hè với khoảng cách trung bình 5-10m/cây. Đồng thời chỉnh trang, thay mới bồn cây xanh hiện trạng và hoàn trả viền cây và thảm cỏ ở dải phân cách giữa.
Dưới làn dừng đỗ sẽ được bố trí các đốt cống đúc sẵn chạy dọc tuyến để thoát nước mưa.
Trong đó, việc hạ ngầm hệ thống điện trung thế, hạ thế do Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Theo ông Nguyễn Danh Phong, dự án có ảnh hưởng đến mặt bằng thi công công trình, đơn vị đang phối hợp phường Thành Sen, phường Trần Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức họp, kiểm đếm, triển khai giải phóng mặt bằng.
Dự án vừa thi công, vừa khai thác, trong khi mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Vì vậy, quá trình thi công sẽ triển khai theo từng mũi, từng đoạn tuyến, không làm dàn trải.
Quá trình thi công sẽ được các lực lượng phối hợp chính quyền địa phương, công an phân luồng giao thông đảm bảo các phương tiện di chuyển được an toàn, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến.
Video: Hiện trạng tuyến quốc lộ 1 qua phường Trần Phú và phường Thành Sen

