Agribank Hà Tĩnh II đạt dư nợ hơn 21.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Hà Tĩnh II đạt 17.358 tỷ đồng, tăng 1.457 tỷ đồng, tương đương 9,16% so với đầu năm, hoàn thành 73% kế hoạch năm và đạt 166% kế hoạch quý II. Trong đó, tiền gửi dân cư tiếp tục là nguồn vốn chủ lực với 15.583 tỷ đồng, tăng 10,78% (chiếm trên 90% tổng nguồn vốn nội tệ).
Hoạt động tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực theo hướng an toàn, hiệu quả. Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ nền kinh tế tại chi nhánh đạt 21.011 tỷ đồng, tăng 1.938 tỷ đồng, tương đương 10,16% so với đầu năm và hoàn thành 156% kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm. Nguồn vốn tín dụng được ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Cùng với tăng trưởng quy mô, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn chiếm 0,52% tổng dư nợ; nợ xấu giảm còn 63,2 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu xuống 0,3%, thấp hơn mức kiểm soát Agribank giao.
Công tác xử lý nợ cũng đạt kết quả nổi bật khi toàn chi nhánh thu hồi được gần 14,8 tỷ đồng nợ đã xử lý rủi ro, hoàn thành 98,6% kế hoạch năm.
Ở lĩnh vực dịch vụ và chuyển đổi số, tổng thu dịch vụ của chi nhánh đạt 34,1 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch năm. Agribank Hà Tĩnh II tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số với các sản phẩm Agribank Plus, Mobile Banking, QR Pay, dịch vụ thu hộ - chi hộ, loa thông báo biến động số dư... Trong đợt cao điểm phát triển khách hàng số, toàn chi nhánh đã mở mới 3.830 tài khoản cho hộ kinh doanh.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Agribank Hà Tĩnh II dành hơn 2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ giáo dục, y tế và chăm lo Tết cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng để chi nhánh phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung phát triển nguồn vốn bền vững, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng; phấn đấu vượt kế hoạch thu dịch vụ, quyết liệt xử lý nợ xấu; đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng hiện đại, góp phần đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.