Ấn tượng không gian triển lãm và trưng bày về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dương Chiến - Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Tư liệu, hình ảnh tại không gian trưng bày và triển lãm ảnh không chỉ tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mà còn lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng xây dựng phát triển quê hương Hà Tĩnh.

Bên lề lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đông đảo các đại biểu cũng đã đến tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật và khu trưng bày chuyên đề, nơi tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày chuyên đề "Đồng chí Hà Huy Tập – Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Đại biểu tìm hiểu về quê hương, gia đình và truyền thống hiếu học, yêu nước, nền tảng hình thành tư tưởng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.
Các tài liệu, bài viết, công trình lý luận được trưng bày làm rõ vai trò của đồng chí Hà Huy Tập trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng.
Các bạn trẻ tìm hiểu về tấm gương cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, qua đó bồi đắp lý tưởng và niềm tin.
Thông qua tham quan, nhiều người bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương Hà Tĩnh.
Đại biểu tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh”.
Không gian triển lãm trưng bày 58 tác phẩm ảnh nghệ thuật, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương và con người Hà Tĩnh.
Các đại biểu nghe giới thiệu tổng quan về nội dung, chủ đề của triển lãm.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh Diện trực tiếp giới thiệu ý tưởng sáng tác và hành trình thực hiện các tác phẩm.
Triển lãm là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng quê hương trong mỗi người dân.
Ông Hà Văn Sỹ - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ Hà Việt Nam chia sẻ: “Những bức ảnh tại triển lãm không chỉ ghi lại vẻ đẹp quê hương Hà Tĩnh mà còn gợi mở nhiều cảm xúc về cội nguồn, về truyền thống. Với dòng họ Hà chúng tôi, đây là niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp”.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Từ ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc cặp sách cũ đến những bức thư gửi người thân trước giờ hy sinh, mỗi hiện vật không chỉ lưu giữ ký ức về một con người, mà còn góp phần khắc họa rõ nét hành trình dấn thân, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh, tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.