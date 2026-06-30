Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng 'khủng'

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Đối tượng Nguyễn Phú Thịnh và đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Sơn.

Xác minh, Công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng trong đường dây.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng.

Sau khi hoàn thiện, đối tượng bắn thử, quay video, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho các đối tượng có nhu cầu. Việc giao nhận súng, đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh. Các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Từ ngày 30/5 đến ngày 6/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, lợi dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch và sử dụng nhiều phương thức đối phó nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, truy xét. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các địa phương, Ban Chuyên án đã tổ chức bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội.

Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1.000 viên đạn các loại...

Khám xét, Công an đã thu giữ số được 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế, 1.000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy móc, linh kiện, vật tư, máy tính...phục vụ việc chế tạo súng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can và ra bắt tạm giam 30 đối tượng. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh còn phát hiện, xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều chi tiết súng độ chế và 1.000 viên đạn các loại bị thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy và những người có liên quan để xử lý triệt để.

Vụ án cho thấy các đối tượng phạm tội đã lợi dụng không gian mạng, và các nền tảng mạng xã hội để chế tạo, quảng bá, mua bán vũ khí quân dụng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an cũng thu giữ nhiều loại đạn và hung khí, công cụ thô sơ.

Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động phát hiện, triệt xóa toàn bộ đường dây ngay từ giai đoạn hoạt động, kịp thời ngăn chặn số lượng lớn vũ khí quân dụng phát tán ra ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.