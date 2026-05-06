Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng KCN Gia Lách mở rộng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng và có các giải pháp quảng bá, nâng cao sức hấp dẫn của Khu công nghiệp Gia Lách để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Sáng 6/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2024. Dự án do Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 194,36 ha, tổng vốn trên 2.265 tỷ đồng.

Đến nay, tổng diện tích đất thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là 185,78/194,36 ha, đạt hơn 95%; thực hiện giao đất đạt 108,86 ha (khoảng 56%). Ngoài ra, các phần việc khác như di dời mộ, đường điện, kiểm đếm khối lượng tài sản trên đất đối với các trang trại đang được triển khai, đạt kết quả cao.

Về tiến độ triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường phạm vi phía bắc tuyến ĐH.17 đã thông toàn bộ tuyến. Các tuyến đường nội bộ đã kết nối được với các tuyến đường đã có của KCN Gia Lách (giai đoạn trước). Các hạng mục khác đang được tập trung triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư cần chủ động huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; đồng thời tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng dự án, đảm bảo tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, cần xây dựng các giải pháp quảng bá, nâng cao sức hấp dẫn của khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng phục vụ dự án, đảm bảo các quy định pháp luật.

Từng đi qua chiến trường bom đạn hay làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính - đảng viên, đi đầu trong xây dựng quê hương.
Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.