Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng KCN Gia Lách mở rộng

Sáng 6/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện, triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2024. Dự án do Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 194,36 ha, tổng vốn trên 2.265 tỷ đồng.

Đến nay, tổng diện tích đất thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là 185,78/194,36 ha, đạt hơn 95%; thực hiện giao đất đạt 108,86 ha (khoảng 56%). Ngoài ra, các phần việc khác như di dời mộ, đường điện, kiểm đếm khối lượng tài sản trên đất đối với các trang trại đang được triển khai, đạt kết quả cao.

Về tiến độ triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường phạm vi phía bắc tuyến ĐH.17 đã thông toàn bộ tuyến. Các tuyến đường nội bộ đã kết nối được với các tuyến đường đã có của KCN Gia Lách (giai đoạn trước). Các hạng mục khác đang được tập trung triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư cần chủ động huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; đồng thời tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng dự án, đảm bảo tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, cần xây dựng các giải pháp quảng bá, nâng cao sức hấp dẫn của khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng phục vụ dự án, đảm bảo các quy định pháp luật.