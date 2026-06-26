Bờ Biển Ngà viết nên trang sử mới tại World Cup

Rạng sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup.
Cú đúp của Nicolas Pepe giúp "Những chú voi" cán đích ở vị trí thứ hai bảng E. Amad Diallo cùng đồng đội có thể đối đầu Pháp hoặc Na Uy, tại vòng 32 đội ở Dallas.
Trước trận đấu mang tính quyết định, HLV Dick Advocaat của Curacao quyết định giữ nguyên đội hình từng cầm hòa Ecuador 0-0, trong khi HLV Emerse Fae thực hiện 4 sự thay đổi cho Bờ Biển Ngà, trong đó có 3 điều chỉnh ở hàng phòng ngự. Sự thay đổi trên hàng công nhanh chóng phát huy tác dụng khi Nicolas Pepe trở thành người tạo ra khác biệt.
Chỉ sau 7 phút bóng lăn, tiền đạo của Villarreal đã lên tiếng. Nhận đường chuyền ngược thuận lợi từ Yan Diomande, Pepe xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm rồi tung cú dứt điểm cận thành đầy quyết đoán, mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà.
Bị dẫn trước, Curacao lập tức tìm kiếm bàn gỡ. Jurien Gaari có cơ hội với cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc, nhưng đội bóng áo xanh gặp khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Bờ Biển Ngà kiểm soát phần lớn thế trận trong hiệp một và hạn chế tối đa những pha tấn công nguy hiểm từ đối phương.
Bước sang hiệp hai, Curacao buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến đội bóng của HLV Advocaat không thể gây đủ sức ép.
Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cho thấy sự hiệu quả đáng nể. Phút 64, Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý đẳng cấp. Sau khi nhận đường chuyền của Ibrahim Sangare, cựu cầu thủ Arsenal bình tĩnh cứa lòng đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh dấu bàn thắng thứ 7 trong 9 pha lập công gần nhất của Bờ Biển Ngà tại World Cup được ghi sau giờ nghỉ.
Curacao vẫn nỗ lực đến những phút cuối, nhưng Tahith Chong không thể đánh bại thủ môn Yahia Fofana trong cơ hội tốt nhất của họ. Việc chỉ có hai cú sút trúng đích trong cả trận phản ánh sự hạn chế trong khả năng tấn công của đội bóng đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.
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