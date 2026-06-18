Cá sấu nước mặn dài 5,5m bị tiêu diệt tại Malaysia

Hai cá thể cá sấu nước mặn vừa bị một đội săn bắt chuyên nghiệp tiêu diệt tại bang Sarawak, Malaysia (Ảnh: Sin Chew Daily).

Người dân sinh sống dọc sông Kemena cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn sau khi hai con cá sấu kích thước lớn bị loại bỏ khỏi khu vực.

Đội săn bắt gồm 11 người đã mất hơn một giờ để khống chế hai cá thể này.

"Hơn 10 thành viên trong đội đã phải phối hợp rất vất vả để tiêu diệt hai con cá sấu. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm vì chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào", Juni Kung, trưởng nhóm săn bắt, cho biết.

Hai con cá sấu nước mặn có chiều dài lần lượt 4,8m và 5,5m, khối lượng ước tính từ 1-1,3 tấn. Theo truyền thông địa phương, đây là những cá thể lớn nhất từng được ghi nhận trên sông Kemena.

Do kích thước quá lớn, đội săn bắt không thể đưa xác cá sấu lên xe tải bằng sức người. Một xe cẩu đã được huy động để vận chuyển chúng về thị trấn.

Sau đó, xác cá sấu được xẻ thịt để bán với giá từ 35-65 ringgit/kg (tương đương khoảng 226.000-420.000 đồng/kg), tùy từng phần thịt. Số tiền thu được sẽ dùng để chi trả cho các thành viên trong đội.

Juni Kung cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục giám sát và bắt giữ những cá thể cá sấu xuất hiện trên sông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ngư dân địa phương.

Sông Kemena dài khoảng 150km, bắt nguồn từ vùng đồi núi trong nội địa Malaysia trước khi đổ ra biển Đông. Đây là tuyến đường thủy quan trọng phục vụ vận tải gỗ và khai thác thủy sản, đồng thời là môi trường sinh sống của quần thể cá sấu nước mặn với mật độ tương đối cao.

Cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus), còn được gọi là cá sấu cửa sông hoặc cá sấu hoa cà tại Việt Nam, là loài cá sấu lớn nhất thế giới và cũng là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại hiện nay.

Con đực trưởng thành có thể dài trên 6m và nặng tới 1,5 tấn, trong khi con cái thường nhỏ hơn đáng kể, với chiều dài tối đa khoảng 3,5m.

Loài này phân bố rộng ở miền bắc Australia, Đông Nam Á, các đảo thuộc Nam Thái Bình Dương và một số quốc gia Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cá sấu nước mặn từng hiện diện tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, quần thể tự nhiên của loài này hiện đã biến mất tại các quốc gia trên.

Mặc dù mang tên cá sấu nước mặn, chúng có thể sinh sống trong môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Khu vực cửa sông, cửa biển là môi trường sống ưa thích của loài này.

Cá sấu nước mặn là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái. Thức ăn của chúng rất đa dạng, từ cá, rùa, chim nước đến các loài thú lớn như lợn rừng, trâu nước, thậm chí cả cá mập.

Loài này cũng được ghi nhận có thể tấn công con người trong một số trường hợp, đặc biệt tại những khu vực con người và cá sấu thường xuyên tiếp xúc.

Theo số liệu tổng hợp của Brandon Sideleau, chuyên gia nghiên cứu xung đột giữa con người và cá sấu, từ năm 2000 đến nay đã ghi nhận hàng nghìn vụ cá sấu nước mặn tấn công người trên toàn thế giới, trong đó Indonesia là quốc gia có số vụ việc cao nhất.

Giai đoạn 2015-2024 ghi nhận 1.167 vụ cá sấu nước mặn tấn công người tại Indonesia, khiến 556 người thiệt mạng. Papua New Guinea đứng thứ hai với 584 vụ, làm 369 người tử vong; tiếp theo là Malaysia với 196 vụ, khiến 140 người thiệt mạng.

Các nhà nghiên cứu nhận định số vụ việc thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp xảy ra tại khu vực hẻo lánh không được thống kê hoặc báo cáo đầy đủ.