Cách giải phóng dung lượng TikTok hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian sử dụng, TikTok có thể chiếm nhiều dung lượng do bộ nhớ đệm và tệp tạm khi xem video. Dưới đây là cách giải phóng dung lượng TikTok.

Hướng dẫn cách giải phóng dung lượng TikTok hiệu quả.

Trong quá trình xem video, TikTok sẽ lưu lại nhiều dữ liệu tạm và bộ nhớ đệm khiến dung lượng trên điện thoại tăng dần theo thời gian. Điều này có thể làm bộ nhớ nhanh đầy và ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị. Nếu gặp tình trạng này, bạn có thể áp dụng một vài cách đơn giản để giải phóng dung lượng TikTok và giúp điện thoại hoạt động nhẹ hơn.

Cách giải phóng dung lượng TikTok nhanh chóng

Việc dọn dẹp dung lượng TikTok sẽ giúp điện thoại có thêm không gian lưu trữ và giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn. Khi bộ nhớ đệm và các dữ liệu tạm được xóa bớt, TikTok có thể tải video nhanh hơn, hạn chế tình trạng giật lag và mang lại trải nghiệm xem mượt mà hơn cho người dùng. Ngoài ra, việc giải phóng dung lượng định kỳ cũng giúp thiết bị tránh tình trạng đầy bộ nhớ và duy trì hiệu suất sử dụng tốt hơn.

Bước 1: Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại > Nhấn vào biểu tượng Trang cá nhân ở góc dưới màn hình. Sau đó chọn biểu tượng ba dấu gạch hoặc Cài đặt và tiếp tục vào mục Cài đặt và quyền riêng tư để truy cập các tùy chọn quản lý dữ liệu của ứng dụng.

Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại.

Bước 2: Kéo xuống phía dưới màn hình cho đến khi thấy phần Lưu trữ. Tại đây, hãy nhấn vào mục Giải phóng dung lượng. Ứng dụng sẽ mất một chút thời gian để quét và hiển thị lượng dữ liệu bộ nhớ đệm cũng như các tệp tạm đang chiếm dung lượng trên thiết bị.

Kéo xuống phía dưới màn hình cho đến khi thấy phần Lưu trữ.

Bước 3: Khi kết quả hiển thị, bạn chỉ cần nhấn vào Xóa để xóa bộ nhớ đệm và các dữ liệu không cần thiết. Sau khi hoàn tất, dung lượng của TikTok sẽ được giảm bớt, giúp ứng dụng hoạt động nhẹ và mượt hơn trên điện thoại.

Khi kết quả hiển thị, bạn chỉ cần nhấn vào Xóa.

Nhìn chung, việc giải phóng dung lượng TikTok định kỳ là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để giúp ứng dụng hoạt động ổn định và mượt mà hơn. Khi bộ nhớ đệm được dọn dẹp, điện thoại cũng có thêm không gian lưu trữ và hạn chế tình trạng giật lag khi xem video. Vì vậy, bạn nên kiểm tra và xóa dữ liệu không cần thiết trên TikTok thường xuyên để đảm bảo trải nghiệm sử dụng luôn tốt nhất.

Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.
Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.
iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.
MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.