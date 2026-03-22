Hướng dẫn cách giải phóng dung lượng TikTok hiệu quả.

Trong quá trình xem video, TikTok sẽ lưu lại nhiều dữ liệu tạm và bộ nhớ đệm khiến dung lượng trên điện thoại tăng dần theo thời gian. Điều này có thể làm bộ nhớ nhanh đầy và ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị. Nếu gặp tình trạng này, bạn có thể áp dụng một vài cách đơn giản để giải phóng dung lượng TikTok và giúp điện thoại hoạt động nhẹ hơn.

Cách giải phóng dung lượng TikTok nhanh chóng

Việc dọn dẹp dung lượng TikTok sẽ giúp điện thoại có thêm không gian lưu trữ và giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn. Khi bộ nhớ đệm và các dữ liệu tạm được xóa bớt, TikTok có thể tải video nhanh hơn, hạn chế tình trạng giật lag và mang lại trải nghiệm xem mượt mà hơn cho người dùng. Ngoài ra, việc giải phóng dung lượng định kỳ cũng giúp thiết bị tránh tình trạng đầy bộ nhớ và duy trì hiệu suất sử dụng tốt hơn.

Bước 1: Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại > Nhấn vào biểu tượng Trang cá nhân ở góc dưới màn hình. Sau đó chọn biểu tượng ba dấu gạch hoặc Cài đặt và tiếp tục vào mục Cài đặt và quyền riêng tư để truy cập các tùy chọn quản lý dữ liệu của ứng dụng.

Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại.

Bước 2: Kéo xuống phía dưới màn hình cho đến khi thấy phần Lưu trữ. Tại đây, hãy nhấn vào mục Giải phóng dung lượng. Ứng dụng sẽ mất một chút thời gian để quét và hiển thị lượng dữ liệu bộ nhớ đệm cũng như các tệp tạm đang chiếm dung lượng trên thiết bị.

Kéo xuống phía dưới màn hình cho đến khi thấy phần Lưu trữ.

Bước 3: Khi kết quả hiển thị, bạn chỉ cần nhấn vào Xóa để xóa bộ nhớ đệm và các dữ liệu không cần thiết. Sau khi hoàn tất, dung lượng của TikTok sẽ được giảm bớt, giúp ứng dụng hoạt động nhẹ và mượt hơn trên điện thoại.

Khi kết quả hiển thị, bạn chỉ cần nhấn vào Xóa.

Nhìn chung, việc giải phóng dung lượng TikTok định kỳ là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để giúp ứng dụng hoạt động ổn định và mượt mà hơn. Khi bộ nhớ đệm được dọn dẹp, điện thoại cũng có thêm không gian lưu trữ và hạn chế tình trạng giật lag khi xem video. Vì vậy, bạn nên kiểm tra và xóa dữ liệu không cần thiết trên TikTok thường xuyên để đảm bảo trải nghiệm sử dụng luôn tốt nhất.