Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Tàu chở 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ 99668-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do ông Hoàng Mạnh Cường, 33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO (theo lời khai).

Thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.