Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 

Tàu chở 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.
Tàu chở 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ 99668-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do ông Hoàng Mạnh Cường, 33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO (theo lời khai).

Thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/phap-luat/canh-sat-bien-tam-giu-tau-cho-22000-lit-dau-do-tren-vung-bien-ha-tinh-20260525142544969.htm

Tin liên quan

Tags:

#Buôn lậu #Cảnh sát biển

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!