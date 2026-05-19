Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các thành viên Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 phát huy trách nhiệm để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Chiều 19/5, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số hội đồng thi trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng đi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình và Trường THPT Thành Sen. Theo đó, Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình có 691 thí sinh đăng ký dự thi với 29 phòng thi. Hội đồng thi Trường THPT Thành Sen có 470 thí sinh, bố trí 20 phòng thi.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các phòng thi.

Đến thời điểm này, các điểm thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại phòng để đề thi, bài thi thuộc Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình và Trường THPT Thành Sen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận sự chủ động của Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, địa phương trong xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Thành Sen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và lực lượng liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phương án bảo mật đề thi, bài thi; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện thiết yếu để thí sinh yên tâm làm bài.

Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi; triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi; quan tâm hỗ trợ thí sinh nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, minh bạch và đúng quy chế.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 25/5 đến 26/5. Toàn tỉnh có hơn 21.000 thí sinh tham gia tại 39 hội đồng thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi.

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
