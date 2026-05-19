Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các thành viên Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 phát huy trách nhiệm để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Chiều 19/5, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số hội đồng thi trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng đi.
Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình và Trường THPT Thành Sen. Theo đó, Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình có 691 thí sinh đăng ký dự thi với 29 phòng thi. Hội đồng thi Trường THPT Thành Sen có 470 thí sinh, bố trí 20 phòng thi.
Đến thời điểm này, các điểm thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi Trường THPT Cẩm Bình và Trường THPT Thành Sen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận sự chủ động của Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, địa phương trong xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và lực lượng liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phương án bảo mật đề thi, bài thi; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện thiết yếu để thí sinh yên tâm làm bài.
Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi; triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi; quan tâm hỗ trợ thí sinh nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, minh bạch và đúng quy chế.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 25/5 đến 26/5. Toàn tỉnh có hơn 21.000 thí sinh tham gia tại 39 hội đồng thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi.
