Gia tăng áp lực cạnh tranh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Tĩnh

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26/5, sớm hơn so với năm trước. Số liệu tổng hợp từ Sở GD&ĐT cho thấy, kỳ thi này, toàn tỉnh có 21.216 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi, trong đó có 19.777 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.439 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Gần một tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra.

Dù năm học 2026-2027, Hà Tĩnh nâng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập lên 74%, (tăng 2% so với năm học trước), song số thí sinh trong độ tuổi tăng nên áp lực cạnh tranh trong kỳ thi được dự báo sẽ gia tăng. Với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 16.747 em (bao gồm 455 học sinh vào trường chuyên), ước tính sẽ có gần 4.500 học sinh không thực hiện được nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Từ thực tế đó, áp lực tuyển sinh không chỉ “nóng” ở cuộc đua giành suất vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - nơi quy tụ những thí sinh có học lực nổi trội, mà còn hiện hữu tại nhiều trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn trong bối cảnh gia tăng dân số cơ học. Xu hướng này thể hiện rõ qua khoảng cách lớn giữa số lượng đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh tại nhiều trường: THPT Lê Quảng Chí có 872 thí sinh đăng ký so với 486 chỉ tiêu (vượt 386 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Thị Bích Châu 705/400 (vượt 305); THPT Kỳ Anh 837/645 (vượt 192); THPT Cẩm Xuyên 736/546 (vượt 190); THPT Hà Huy Tập 628/440 (vượt 188)… cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét.

Trường THPT Phan Đình Phùng là cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu trong khối THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng - cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu trong khối THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh, mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận 699 thí sinh đăng ký dự thi cho 630 chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhờ lợi thế nằm ở khu vực trung tâm và chất lượng dạy học ổn định, công tác tuyển sinh vào trường hằng năm luôn tiềm ẩn nhiều biến động, khó dự đoán. Nguyên nhân là bởi phần lớn học sinh ưu tiên đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nếu không đạt kết quả như mong muốn, các em thường chuyển hướng sang lựa chọn Trường THPT Phan Đình Phùng, khiến mức độ cạnh tranh tại đây tăng cao.

Từ thực tế tuyển sinh của những năm trước và dự báo trước những khó khăn của mùa tuyển sinh năm nay, nhiều học sinh đã chủ động “lượng sức”, đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường lân cận có điểm chuẩn “dễ thở” hơn như: THPT Thành Sen, Lê Quý Đôn. Vì vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường này tăng đáng kể, cụ thể: THPT Lê Quý Đôn có 653 thí sinh đăng ký/535 chỉ tiêu (vượt 118 chỉ tiêu); THPT Thành Sen 470/355 (vượt 115).

Thầy Lê Hồng Nhật – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Việc số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển sinh với chúng tôi vừa là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cho các nhà trường, nhưng đồng thời cũng tạo thêm áp lực, nỗi lo cho phụ huynh và học sinh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thí sinh có nguyện vọng 2, 3 sẽ không còn cơ hội”.

Từng là đơn vị gặp khó trong công tác tuyển sinh, năm nay, Trường THPT Nguyễn Đổng Chi ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về số lượng đăng ký: 610 thí sinh lựa chọn nguyện vọng 1 so với 355 chỉ tiêu (vượt 255 chỉ tiêu). Diễn biến này khiến không ít phụ huynh, học sinh thêm phần băn khoăn trước mức độ cạnh tranh gia tăng.

Chị Phan Thị Thương – phụ huynh ở xã Mai Phụ chia sẻ: “Con tôi học lực ở mức trung bình nên chúng tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Đổng Chi. Tuy nhiên, năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng khiến gia đình rất lo lắng. Hiện tại, chúng tôi tập trung động viên con ôn tập, giữ ổn định tâm lý và sức khỏe để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi”.

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến số lượng học sinh lứa Tân Mão tăng gần 4.000 em so với năm học trước. Sự gia tăng này không chỉ tạo thêm áp lực cạnh tranh cho thí sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đầu vào của các trường THPT trên địa bàn. Trước thực tế đó, các trường THCS tiếp tục đẩy mạnh công tác ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh lớp 9.

Giáo viên Trường THCS Lê Bình rèn kiến thức, luyện kỹ năng, chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Cô Trịnh Thị Mỹ Lê - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen) cho biết: “Ở giai đoạn nước rút, nhà trường chú trọng sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, tập trung vào các nội dung trọng tâm, đồng thời nhắc nhở học sinh duy trì thói quen học tập khoa học, đảm bảo sức khỏe và tâm lý ổn định để sẵn sàng bước vào kỳ thi”.

Ngày thi càng đến gần, áp lực càng gia tăng. Bởi vậy, cùng với nỗ lực của từng học sinh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường có ý nghĩa quan trọng, giúp các em chuẩn bị tâm lý tốt, đảm bảo sức khỏe và tự tin bước vào kỳ thi.