Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp trong vụ điểm Toán bất thường

Tối 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy được thi hành chiều cùng ngày.

Nhà chức trách cho biết việc tạm giữ nhằm phục vụ điều tra liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hà Duy bị bắt chiều 5/7. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Sáng 4/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang do nhận thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở địa phương có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.

Tại cuộc họp tối 3/7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu xác minh vụ việc nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; sai đến đâu xử lý đến đó và sớm có kết luận chính thức.

Ông cũng yêu cầu ngành giáo dục và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, đồng thời ổn định tinh thần học sinh và phụ huynh.