Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 10/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 103 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 183 nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa trình bày nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X là đại hội đầu tiên của hội sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ, là diễn đàn tôn vinh các giá trị nhân đạo, lan tỏa tinh thần nhân ái; góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa khai mạc đại hội.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt cho biết: Nhiệm kỳ 2022 - 2026, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát các lĩnh vực trọng tâm; lấy người dân làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn của cộng đồng làm cơ sở để tổ chức các chương trình nhân đạo.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ giai đoạn 2022 - 2026; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiều phong trào, mô hình được triển khai với cách làm sáng tạo, để lại dấu ấn nổi bật như: “Tết Nhân ái”; “Tháng Nhân đạo”; "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn"; "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật"; “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Công tác phòng ngừa, ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ sinh kế, nhà ở; hiến máu tình nguyện; kết nối nguồn lực nhân đạo và mở rộng hợp tác quốc tế… được triển khai bài bản, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 236 tỷ đồng, trợ giúp trên 415 nghìn lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xác định 3 khâu đột phá, 2 chương trình trọng tâm và 5 nhóm giải pháp; đồng thời, đề ra một số mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm như: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Cùng đó, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh kết nối và huy động nguồn lực bền vững…

Một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2026 - 2031: - 100% cán bộ hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác hội; 100% hội cấp xã, phường có ít nhất 1 kênh truyền thông trên nền tảng số hoạt động thường xuyên, hiệu quả. - Hằng năm, ít nhất 90% hội cấp xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hội viên tăng từ 3 - 5%, tình nguyện viên tăng 10%. - Toàn tỉnh duy trì trên 200 mô hình sinh kế bền vững; hỗ trợ thường xuyên 150 địa chỉ nhân đạo và xây dựng 3 mô hình "Cộng đồng nhân ái". - 100% hội cấp xã, phường ứng dụng phần mềm quản lý hội viên. - Tiếp nhận 60.000 đơn vị máu; xây dựng 1 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa cấp tỉnh và 50% xã, phường có các hoạt động, câu lạc bộ ngân hàng máu sống hoặc đội hiến máu dự bị. - Tổng giá trị vận động đạt 350 tỷ đồng để trợ giúp khoảng 450.000 lượt người.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để nhằm thực hiện chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng hội vững mạnh”, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới cùng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cấp hội.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Mai Hoa chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế bền vững tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy đánh giá cao những kết quả Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy phát biểu.

Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh chủ động tham mưu, triển khai công tác nhân đạo phù hợp với đặc thù các vùng miền, đối tượng; chuyển mạnh nội dung hoạt động của hội từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, chuyển phương thức hoạt động từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả hội chữ thập đỏ các cấp đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, những kết quả đó không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, nội dung và phương thức hoạt động của hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào và cuộc vận động; triển khai hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện; chủ động mở rộng và đa dạng hóa các nguồn lực phục vụ hoạt động nhân đạo theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Cùng đó, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị các ban, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị tạo điều kiện, tích cực tham gia công tác nhân đạo trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 đồng chí. Bà Lê Thị Mai Hoa được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X; bà Trần Thị Hải Việt được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đã suy tôn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt là Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh khóa X nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh khóa X nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt được đại hội suy tôn là Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa X.

Dịp này, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.