Ký kết hợp tác về lĩnh vực xăng dầu với doanh nghiệp nhà nước Lào

Ông Viengthong Vongthavilay - Giám đốc Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào và ông Nguyễn Trọng Ngọc- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trao đổi trước lễ ký kết hợp tác.

Chiều 7/4, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực xăng dầu với Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào (LSFC).

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam và Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào đã trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường liên kết trong thuê kho để chứa xăng dầu Lào nhập khẩu tại Tổng kho xăng dầu Giang Nam; thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ mặt hàng xăng, dầu Diesel; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng hiện có.

﻿ Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào và Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam ký kết biên bản hợp tác toàn diện.

Hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt các nội dung hợp tác, đề xuất lựa chọn các dự án, các nội dung hợp tác cụ thể và xây dựng lộ trình cho từng công việc, lĩnh vực hợp tác đảm bảo hiệu quả bền vững.

Đại diện các bên cho biết, thỏa thuận lần này là bước đi quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào trong lĩnh vực năng lượng.

Đoàn đại biểu 2 doanh nghiệp tham quan Tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.