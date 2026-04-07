Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Ký kết hợp tác về lĩnh vực xăng dầu với doanh nghiệp nhà nước Lào

Thu Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam và Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh, mở rộng thị trường tại Hà Tĩnh và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Ông Viengthong Vongthavilay - Giám đốc Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào và ông Nguyễn Trọng Ngọc- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trao đổi trước lễ ký kết hợp tác.

Chiều 7/4, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực xăng dầu với Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào (LSFC).

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam và Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào đã trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường liên kết trong thuê kho để chứa xăng dầu Lào nhập khẩu tại Tổng kho xăng dầu Giang Nam; thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ mặt hàng xăng, dầu Diesel; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng hiện có.

Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào và Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam ký kết biên bản hợp tác toàn diện.

Hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt các nội dung hợp tác, đề xuất lựa chọn các dự án, các nội dung hợp tác cụ thể và xây dựng lộ trình cho từng công việc, lĩnh vực hợp tác đảm bảo hiệu quả bền vững.

Đại diện các bên cho biết, thỏa thuận lần này là bước đi quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào trong lĩnh vực năng lượng.

Đoàn đại biểu 2 doanh nghiệp tham quan Tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam được thành lập lần đầu vào ngày 29/5/2019. Là doanh nghiệp chuyên bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dịch vụ vận tải biển trong và ngoài nước.

Dự án tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam có thiết kế trữ lượng 60.000 m3 với tổng mức đầu tư hơn 460 tỷ đồng, thi công trên nền diện tích gần 5 ha ở Khu kinh tế Vũng Áng (phường Vũng Áng). Khi đi vào hoạt động, tổng kho xăng dầu của công ty sẽ là 1 trong 2 kho xăng dầu lớn nhất Hà Tĩnh, góp phần đảm bảo mục tiêu dự trữ và cung ứng xăng dầu cho khu vực Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh miền Trung cũng như nước bạn Lào nói chung.

Công ty Nhiên liệu Quốc gia Lào (LSFC) là doanh nghiệp nhà nước 100%, thành lập năm 1976. LSFC đóng vai trò chủ chốt trong an ninh năng lượng quốc gia, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ của nước bạn Lào. Hiện tại. công ty có 7 chi nhánh cùng các kho chứa nhiên liệu với tổng công suất 26 triệu lít; 326 trạm nhiên liệu dịch vụ.

Tin liên quan

Tags:

#xăng dầu #hợp tác #Lào #Việt Nam #Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam #KKT Vũng Áng

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

