“Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” ở phường Hoành Sơn

Khu vực Đông Yên (cũ) là địa bàn có 158 hộ dân, chủ yếu là đồng bào giáo dân, sinh sống cách trung tâm hành chính phường gần 30 km. Khoảng cách địa lý khiến việc đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân trước đây gặp nhiều khó khăn, tốn kém thời gian, chi phí.

Sáng 28/3, phường Hoành Sơn tổ chức ra mắt và triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” tại khu vực Đông Yên (cũ).

Để phục vụ người dân tốt hơn, sáng 28/3, phường Hoành Sơn tổ chức ra mắt và triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” tại khu vực Đông Yên (cũ). Ngay trong buổi sáng đầu tiên thực hiện, điểm tiếp nhận hồ sơ lưu động đã thu hút đông người dân đến thực hiện thủ tục. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, các khâu tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình.

Các thủ tục như chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, giải quyết chế độ bảo trợ xã hội, bảo hiểm… được tiếp nhận và xử lý ngay tại địa bàn. Đáng chú ý, cùng với việc giải quyết hồ sơ trực tiếp, cán bộ còn hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, một bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số.

Cán bộ có mặt tại địa bàn để giải quyết các thủ tục hành chính tạo sự thuận tiện rất lớn cho bà con Nhân dân tại khu vực Đông Yên (cũ). Trong ảnh: Bà Mai Thị Tuyền vui vẻ khi được cán bộ phường Hoành Sơn hỗ trợ hoàn thành thủ tục hành chính ngay gần nhà.

Lần đầu tiên được hướng dẫn nộp hồ sơ qua điện thoại, bà Mai Thị Hải Yến (người dân địa phương) chia sẻ: “Trước đây muốn làm giấy tờ phải đi xa, mất nhiều thời gian. Nay cán bộ về tận nơi, lại còn chỉ cách làm trên mạng, thấy tiện lợi hơn rất nhiều...”.

Còn bà Mai Thị Tuyền cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ làm trên mạng sẽ khó, nhưng được hướng dẫn từng bước nên cũng làm được. Sau này có việc, tôi sẽ thử tự làm trước...”.

Những phản hồi tích cực ngay trong ngày đầu triển khai cho thấy mô hình bước đầu đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của người dân, đồng thời góp phần thay đổi thói quen tiếp cận dịch vụ hành chính theo hướng hiện đại.

Người dân được cán bộ phường Hoành Sơn hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoành Sơn, việc triển khai mô hình xuất phát từ yêu cầu thực tế tại địa phương. “Chúng tôi xác định phải chủ động mang dịch vụ đến với dân, nhất là ở những khu vực xa trung tâm. Người dân được giải quyết thủ tục ngay tại địa bàn, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời được hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Dù còn khó khăn về điều kiện, nhưng đội ngũ cán bộ xác định đây là trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân...”, ông Tiến cho biết.

Để đảm bảo hiệu quả, trung tâm đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, đường truyền; phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, sẵn sàng xử lý các thủ tục phát sinh. Việc hỗ trợ tạo tài khoản, hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, phù hợp với người dân, nhất là người cao tuổi.

Ngay trong ngày đầu thực hiện, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” đã cho thấy hướng đi đúng, phù hợp với thực tiễn.

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình ngay trong ngày đầu triển khai, ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng uỷ phường Hoành Sơn nhấn mạnh: “Mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ" thể hiện rõ quyết tâm đổi mới trong cải cách hành chính của địa phương. Việc chủ động đưa dịch vụ về tận cơ sở không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục mà còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục theo dõi, hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình...”.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” đã cho thấy hướng đi đúng, phù hợp với thực tiễn. Mỗi thủ tục được giải quyết không chỉ nhanh hơn mà còn ấm áp hơn, bởi phía sau đó là tinh thần phục vụ và trách nhiệm với Nhân dân.