Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Người dân đồng thuận để sớm triển khai nâng cấp QL 1 qua trung tâm Hà Tĩnh

Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự án nâng cấp quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm Hà Tĩnh (các phường Trần Phú, Thành Sen) sắp thi công, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Dự án nâng cấp quốc lộ 1 dài hơn 4 km, đi qua các phường Trần Phú và Thành Sen.

Tuyến quốc lộ 1, đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu thuộc địa bàn các phường Trần Phú và Thành Sen. Tuyến đường dài hơn 4 km, trong đó, đoạn qua khu vực phường Thành Sen dài khoảng 3,5 km; qua phường Trần Phú khoảng hơn 500 m. Đây là trục giao thông “xương sống” của khu vực đô thị trung tâm Hà Tĩnh, giữ vai trò kết nối các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, đồng thời là tuyến huyết mạch Bắc - Nam với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, một số đoạn trên tuyến đã bộc lộ những bất cập như: mặt đường hẹp, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm vẫn xảy ra. Trước yêu cầu cấp bách về phát triển đô thị và đáp ứng lưu lượng giao thông, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Chỉnh trang, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu)”.

Hạ tầng tuyến quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm Hà Tĩnh nhiều đoạn đã xuống cấp, thiếu đồng bộ.

Theo đó, dự án mở rộng mặt đường thêm 8m, sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ có quy mô mỗi bên 4 làn xe, bề rộng mặt đường 27m (13,5m mỗi bên). Cùng đó, dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, xây dựng hào kỹ thuật để hạ ngầm đường điện, viễn thông, cải tạo dải phân cách… góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao mỹ quan đô thị khu vực trung tâm.

Điều đáng ghi nhận, dự án đang nhận được sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền địa phương; sự ủng hộ, đồng thuận cao của Nhân dân và các hộ thuộc phạm vi dự án.

Bà con TDP 2, phường Thành Sen trao đổi với đại diện UBND phường và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh về công tác chuẩn bị triển khai.

Tại phường Thành Sen, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất (3,5 km), đồng thời là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ dọc hai bên tuyến.

Để tạo thuận lợi cho dự án triển khai, UBND phường đã vào cuộc với quyết tâm cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến toàn thể Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay xây dựng công trình trọng điểm. Đồng thời tổ chức rà soát, nắm chắc hiện trạng, tuyên truyền, đối thoại, giải thích nhằm giải quyết tồn tại đối với một số hộ dân còn vi phạm chỉ giới, phát sinh kiến nghị, khiếu nại.

Chỉ giới xây dựng dự án đã được xác định trên toàn tuyến, làm cơ sở để các địa phương và người dân đối chiếu, thực hiện các phần việc liên quan.

Ông Hoàng Văn Hoà - Bí thư Chi bộ TDP 2 (phường Thành Sen) cho biết: “Trên địa bàn tổ dân phố hiện có 45 thửa đất nằm dọc mặt đường Trần Phú và 2 tuyến đường, 4 ngõ giao cắt trong phạm vi dự án triển khai. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông, hoạt động kinh doanh, buôn bán sôi động. Dù vậy, khi được thông tin về dự án, bà con đều phấn khởi, đồng tình, ủng hộ, 100% hộ dân sẵn sàng tạo điều kiện thi công. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát tiến độ và chỉ đạo của UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong bà con Nhân dân”.

Trên tuyến đường Hà Huy Tập, bà con TDP 10 (phường Thành Sen) cũng thể hiện tinh thần đồng thuận, sẵn sàng sẻ chia vì mục tiêu phát triển chung. Ông Hồ Văn Quang (TDP 10, phường Thành Sen) cho biết: “Đường Hà Huy Tập là tuyến trục chính, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, góp phần quan trọng trong việc kết nối giao thông và tạo diện mạo cho đô thị. Tuy nhiên, do được đầu tư từ lâu, nhiều hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa xứng tầm với vị thế của một tuyến đường trung tâm. Vì thế, chúng tôi rất đồng tình và mong muốn dự án sớm triển khai”.

Người dân TDP 10, phường Thành Sen đồng thuận, sẵn sàng sẻ chia vì mục tiêu phát triển.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, hiện các điều kiện triển khai dự án đã hoàn tất, dự kiến khởi công vào cuối tháng 4.

Đơn vị sẽ xây dựng đường găng kế hoạch, tiến độ thi công theo từng giai đoạn, chỉ đạo nhà thầu thi công theo từng mũi, từng đoạn tuyến, không triển khai dàn trải làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, mất an toàn trong quá trình thi công.

Phối cảnh quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm tỉnh Hà Tĩnh sau khi dự án hoàn thành.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phụ trách Phòng Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh) cho biết: “Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực lưu thông và nâng cao khả năng kết nối, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có diện mạo khang trang, hiện đại hơn, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị khởi công dự án, phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân”.

Từ yêu cầu thực tiễn đến sự đồng thuận của người dân, dự án nâng cấp quốc lộ 1, đoạn qua các phường trung tâm Hà Tĩnh đang có những bước khởi đầu thuận lợi. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để công trình sớm được triển khai, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Tin liên quan

Tags:

#quốc lộ 1 #Hà Tĩnh #nâng cấp #đô thị #giao thông #đồng thuận #hạ tầng #dự án trọng điểm

Chủ đề Đô thị loại II

